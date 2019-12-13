"13 неудачных свиданий за два часа". Дана Соколова и четыре рижанки о провальных знакомствах

Дана Соколова, 23 года: Были на отдыхе с подругой. Мы ужинали в ресторане, к нам подошли парни с целью познакомиться и провести вечер вместе. Через час выяснилось, что один из них читает рэп - и нам пришлось оценивать целый альбом.

К концу нам стало понятно, что основной целью знакомства была просьба помощи в продвижении творчества. Теперь при знакомстве сразу в шутку спрашиваю:

"Вы же не рэпер?".

Вика, 27 лет: Однажды у меня было целых 13 неудачных свиданий за два часа. Дело в том, что я решила ради интереса сходить на вечер "экспресс-знакомств". Суть таких свиданий заключается в том, что каждая из пришедших девушек сидит за своим столиком, знакомясь с кавалерами, на общение даётся ровно пять минут. Затем звенит звоночек и пары меняются. В конце вечера пары, поставившие друг другу "+", получают контакты друг друга и могут продолжить общение.

Классическое "свидание" начинается примерно так: "Привет, меня зовут Вася (Гоша/Миша/Коля), работаю инженером, в свободное время катаюсь на лыжах, провожу время с друзьями, финансово независим, есть квартира, машина, здесь первый раз, хочу познакомиться для отношений, о, а у тебя красивые глаза!".

Затем обмениваетесь дежурными комплиментами, болтаете о том-о сем, делаете отметки в списке участников, звенит звоночек, и вот, перед вами уже новый кавалер. Снова скороговоркой надо рассказать о себе. Клишированные фразы, улыбки из вежливости, и нервное поглядывание на часы, если "спутник" оказался совершенно не в вашем вкусе.

Через минут 30 после начала уже не помнишь, кто Андрей, а кто Олег.

Хотя нет, вру, два собеседника мне запомнились. Один из них - мужчина под 40 с очками в тонкой оправе, который рассказывал о том, что ищет девушку, которая как можно быстрее родит ему ребенка. Общего языка мы не нашли, поэтому он прямо во время нашего "пятиминутного свидания" начал оказывать знаки внимания ведущей мероприятия. Да что там оказывать, откровенно подкатывать к ней!

Второй запомнившийся мне кавалер - байкер, цитировавший Мака из фильма "Пролетая над гнездом кукушки". Под влиянием его харизмы и иронии, местами переходящей в цинизм, моя рука дрогнула, и я поставила ему плюс.

На следующий день организаторы написали мне, что свою симпатию мне выразили 10 из 13 парней и мужчин. Того, кому поставила "+" я (того самого, пролетевшего над гнездом), в этом списке, разумеется, не было.