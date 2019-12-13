"13 неудачных свиданий за два часа". Дана Соколова и четыре рижанки о провальных знакомствах

Экспресс-знакомства, предложение наркотических веществ, просьбы в продвижении и рассказы о бывших. Рижанки рассказывают о своих самых худших свиданиях. Парни, запоминайте, как делать не нужно.
Дана Соколова, 23 года: Были на отдыхе с подругой. Мы ужинали в ресторане, к нам подошли парни с целью познакомиться и провести вечер вместе. Через час выяснилось, что один из них читает рэп - и нам пришлось оценивать целый альбом.
К концу нам стало понятно, что основной целью знакомства была просьба помощи в продвижении творчества. Теперь при знакомстве сразу в шутку спрашиваю:
"Вы же не рэпер?".
Вика, 27 лет: Однажды у меня было целых 13 неудачных свиданий за два часа. Дело в том, что я решила ради интереса сходить на вечер "экспресс-знакомств". Суть таких свиданий заключается в том, что каждая из пришедших девушек сидит за своим столиком, знакомясь с кавалерами, на общение даётся ровно пять минут. Затем звенит звоночек и пары меняются. В конце вечера пары, поставившие друг другу "+", получают контакты друг друга и могут продолжить общение.
Классическое "свидание" начинается примерно так: "Привет, меня зовут Вася (Гоша/Миша/Коля), работаю инженером, в свободное время катаюсь на лыжах, провожу время с друзьями, финансово независим, есть квартира, машина, здесь первый раз, хочу познакомиться для отношений, о, а у тебя красивые глаза!".
Затем обмениваетесь дежурными комплиментами, болтаете о том-о сем, делаете отметки в списке участников, звенит звоночек, и вот, перед вами уже новый кавалер. Снова скороговоркой надо рассказать о себе. Клишированные фразы, улыбки из вежливости, и нервное поглядывание на часы, если "спутник" оказался совершенно не в вашем вкусе.
Через минут 30 после начала уже не помнишь, кто Андрей, а кто Олег.
Хотя нет, вру, два собеседника мне запомнились. Один из них - мужчина под 40 с очками в тонкой оправе, который рассказывал о том, что ищет девушку, которая как можно быстрее родит ему ребенка. Общего языка мы не нашли, поэтому он прямо во время нашего "пятиминутного свидания" начал оказывать знаки внимания ведущей мероприятия. Да что там оказывать, откровенно подкатывать к ней!
Второй запомнившийся мне кавалер - байкер, цитировавший Мака из фильма "Пролетая над гнездом кукушки". Под влиянием его харизмы и иронии, местами переходящей в цинизм, моя рука дрогнула, и я поставила ему плюс.
На следующий день организаторы написали мне, что свою симпатию мне выразили 10 из 13 парней и мужчин. Того, кому поставила "+" я (того самого, пролетевшего над гнездом), в этом списке, разумеется, не было.
Полина, 26 лет: Не могу сказать, что ходила на много свиданий. У меня были отношения, но они не начинались со свиданий. Поэтому мне сложно выбрать худшее. Однако была у меня одна встреча, когда молодой человек думал, что идет на свидание. Прихорошился, старался быть галантным. Почему называю это встречей? Потому что для меня свидание - это когда два человека по обоюдному согласию договариваются о встрече, поскольку испытывают к друг другу симпатию. Тут же было просто: "А давай встретимся, поболтаем".
Встретились. Пока шла беседа, поняла, что он занудный, и не мое это вообще, разве что иногда можно обменяться рекомендациями кинокартин.
Я вежливо намекнула, что, мол, мне пора идти, да живу я недалеко, провожать меня не надо и прочее. Но молодой человек был настойчив и все же пошел со мной. Я сказала, что хорошо провела время и можем как-то пообщаться еще. На что он мне предложил "съесть марку". Ну знаете ли, стремное заявление. Будет лишним упомянуть, что больше мы никогда не виделись.
Катя, 30 лет: Вспомню школьное свидание. В классе 10-м было. Интернет уже был, но всё ещё было модно знакомиться по телефону - когда парень находил номер телефона девушки, писал анонимно сообщение и приглашал на свидание. Допотопные времена совсем. Меня такой аноним пригласил. Мне было страшно идти, так как совсем не знала, кто это. Поэтому подруги решили идти со мной, но под "прикрытием".
Свидание было назначено у магазина, где рядом речка с утками. Подруги, а их было четверо, пришли туда заранее и кормили уток. А потом ходили за нами толпой, пытаясь сделать вид, что мы не знакомы. Мне было очень смешно. Я истерично смеялась постоянно. Парень не понимал, что происходит. Больше он мне не писал.
Раиса, 34 года: Я рассталась с парнем, с которым состояла в длительных, и как сейчас модно говорить - "токсичных" отношениях. (..) Мне было не просто плохо, а ужасно плохо. В тот момент признаться другим, а тем более себе, что ты неудачник - было страшно. Я взяла себя в руки и рассказала всё подруге. Она посоветовала "установить Tinder".
Так началось мое хождение по мукам. Вернее - попытка доказать, что нормальные парни в приложении тоже есть. Оказалось, что есть, но пришлось их немного поискать.
Один из молодых людей, с которым мы встретились, совсем недавно развелся. В итоге мы были просто два нытика-ослика Иа на скамейке. Каждый плакался о своём. Я узнала много ненужной мне информации о бывшей жене от совершенно чужого мне человека. Хоть это и было одно из самых худших свиданий в моей жизни, думаю, что и мне и ему этот разговор пошел на пользу.