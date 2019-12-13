airBaltic представил календарь на 2020 год. Моделями стали сотрудницы
Латвийская авиакомпания airBaltic представила новый календарь на 2020 год. По традиции моделями для каждого из 12 месяцев стали сотрудницы airBaltic.
Новый выпуск календаря airBaltic посвящен странам Балтии и демонстрирует новые ливреи самолетов Airbus A220 в цветах флагов балтийских государств.
"Мы рады и гордимся тем, что соединяем страны Балтии с остальным миром, показывая красоту нашего региона – природу, достопримечательности и людей", - отметили в компании.
Фотографии для календаря сняты Айгой Редмане, которая сотрудничает с airBaltic уже несколько лет. Стилистом моделей была Лига Банга.
Создание календаря в целом заняло два месяца.
Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2020 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в международном аэропорту Рига, а также на ее сайте.
Галерея: Календарь airBaltic на 2020 год