airBaltic представил календарь на 2020 год. Моделями стали сотрудницы

Новый выпуск календаря airBaltic посвящен странам Балтии и демонстрирует новые ливреи самолетов Airbus A220 в цветах флагов балтийских государств.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы рады и гордимся тем, что соединяем страны Балтии с остальным миром, показывая красоту нашего региона – природу, достопримечательности и людей", - отметили в компании.

ФОТО: Пресс-фото

Фотографии для календаря сняты Айгой Редмане, которая сотрудничает с airBaltic уже несколько лет. Стилистом моделей была Лига Банга.

Создание календаря в целом заняло два месяца.

Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2020 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в международном аэропорту Рига, а также на ее сайте.