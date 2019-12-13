Пт, 13.12.2019
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airBaltic представил календарь на 2020 год. Моделями стали сотрудницы
Фото

ФОТО: Пресс-фото

Латвийская авиакомпания airBaltic представила новый календарь на 2020 год. По традиции моделями для каждого из 12 месяцев стали сотрудницы airBaltic.

Новый выпуск календаря airBaltic посвящен странам Балтии и демонстрирует новые ливреи самолетов Airbus A220 в цветах флагов балтийских государств.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы рады и гордимся тем, что соединяем страны Балтии с остальным миром, показывая красоту нашего региона – природу, достопримечательности и людей", - отметили в компании.

ФОТО: Пресс-фото

Фотографии для календаря сняты Айгой Редмане, которая сотрудничает с airBaltic уже несколько лет. Стилистом моделей была Лига Банга.

Создание календаря в целом заняло два месяца.

Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2020 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в международном аэропорту Рига, а также на ее сайте.

Галерея: Календарь airBaltic на 2020 год

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