Зарегистрирована уже четвертая инициатива роспуска Сейма

CVK постановила, что к уже зарегистрированным инициативам будет присоединена четвертая инициативная группа, имеющая право собирать подписи за проведение всенародного референдума о роспуске Сейма.

Заявление "Нового согласия" получено 6 декабря.

Представитель инициативной группы Янис Кузинс подтвердил, что у "Нового согласия" нет возражений против объединения инициатив.

Подписаться за роспуск 13-го Сейма можно до 14 ноября 2020 года.