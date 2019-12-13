Зарегистрирована уже четвертая инициатива роспуска Сейма

Центральная избирательная комиссия (CVK) в пятницу, 13 декабря, зарегистрировала инициативу роспуска Сейма, поданную уже четвертой инициативной группой - партийным объединением "Новое согласие", сообщили агентству LETA в CVK.
CVK постановила, что к уже зарегистрированным инициативам будет присоединена четвертая инициативная группа, имеющая право собирать подписи за проведение всенародного референдума о роспуске Сейма.
Заявление "Нового согласия" получено 6 декабря.
Представитель инициативной группы Янис Кузинс подтвердил, что у "Нового согласия" нет возражений против объединения инициатив.
Подписаться за роспуск 13-го Сейма можно до 14 ноября 2020 года.
- С начала сбора подписей 15 ноября и по 13 декабря за проведение референдума подписались более 42 тыс. человек на портале Latvija.lv.
- В последнее время активность людей значительно уменьшилась.