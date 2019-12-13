Пт, 13.12.2019
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Зарегистрирована уже четвертая инициатива роспуска Сейма

Зал пленарных заседаний Сейма

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Центральная избирательная комиссия (CVK) в пятницу, 13 декабря, зарегистрировала инициативу роспуска Сейма, поданную уже четвертой инициативной группой - партийным объединением "Новое согласие", сообщили агентству LETA в CVK. 

CVK постановила, что к уже зарегистрированным инициативам будет присоединена четвертая инициативная группа, имеющая право собирать подписи за проведение всенародного референдума о роспуске Сейма.

Заявление "Нового согласия" получено 6 декабря. 

Представитель инициативной группы Янис Кузинс подтвердил, что у "Нового согласия" нет возражений против объединения инициатив.

Подписаться за роспуск 13-го Сейма можно до 14 ноября 2020 года. 

  • С начала сбора подписей 15 ноября и по 13 декабря за проведение референдума подписались более 42 тыс. человек на портале Latvija.lv. 
  • В последнее время активность людей значительно уменьшилась.   

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