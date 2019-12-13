Видео: полиция просит отозваться очевидцев драки

14 июня 2017 года в отрезок времени с 17:33 до 17.35 в Риге, на бульваре Аспазияс напротив дома № 38, произошла драка.

В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело за хулиганские действия по второй части статьи 231 Уголовного закона.

Государственная полиция призывает отозваться очевидцев инцидента, позвонив по номеру 67086200 или 110 или обратившись в Рижский центральный участок Рижского регионального управления Госполиции на улице Матиса 9.