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Видео: полиция просит отозваться очевидцев драки

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Государственная полиция призывает отозваться очевидцев драки, произошедшей 14 июня 2017 года на бульваре Аспазияс в Риге, сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска.

14 июня 2017 года в отрезок времени с 17:33 до 17.35 в Риге, на бульваре Аспазияс напротив дома № 38, произошла драка.

В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело за хулиганские действия по второй части статьи 231 Уголовного закона.

Государственная полиция призывает отозваться очевидцев инцидента, позвонив по номеру 67086200 или 110 или обратившись в Рижский центральный участок Рижского регионального управления Госполиции на улице Матиса 9.

Видео: Драка на бульваре Аспазияс

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