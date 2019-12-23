Люди, которые хотели бы поскорее забыть 2019-й

Предлагаем максимально короткий пересказ провалов этого года!

Обвиненный в приеме взятки экс-президент Банка Латвии Илмар Римшевич продолжал "отмывать" репутацию, но ему никто не верил, а обвиняемый также во взяточничестве экс-глава Rīgas Satiksme Леон Бемхенс, напротив, о репутации не заботился - у него в приоритете были материальные вещи, например, холодильник.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сильно досталось экс-мэру Риги Нилу Ушакову - из Рижской думы его прогнали, руководство "Согласия" он уступил. Благо, оказался такой Европарламент. На работу можно на велосипеде ездить, это Ушаков очень любит. А вот любовь "Согласия" и "Честь служить Риге", похоже, оборвалась. На ближайшие выборы в столичное самоуправление они собрались врозь. Впервые. В Рижской думе в целом творились дикие времена. Вполне вероятно, что в новом году в нее заедут новые правители.

ФОТО: facebook.com/pg/NilsUsakovs

А все почему? Формально - из-за мусорной аферы. Там, где много миллионов, так или иначе всплывет имя Андриса Шкеле. Вот и тут всплыло. Но пока не в пользу Андриса.

Дела в Риге не клеились не только с вывозом мусора, но и с сигаретами. На Центральном рынке бизнес все еще процветает, как побороть - пока не знает никто. Так же как никто не знает, где взять обещанные деньги на увеличение зарплат медиков. Главное - пообещали, а как давать - в карманах пусто. Пусто оказалось и в активах PNB Banka. Так Латвия попрощалась с еще одним банком.

ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

Попрощался с Вентспилсским портом и Айвар Лембергс, внесенный США в "список Магнитского". Ему, правда, воробушки об этом "начирикали" заранее. Но на хлеб и воду жена все равно деньги искала.