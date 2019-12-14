Женщины Непала по-прежнему вынуждены раз в месяц уходить в "менструальные будки"

"Чхаупади" устанавливает, что во время менструации женщины теряют целомудрие - в это время им запрещено участвовать в различных ежедневных занятиях и многим из них приходится покидать домой и проводить ночи в специальных будках.

В 2018 году, после нескольких случаев смертей молодых женщин, за следование этой традиции в Непале установлена уголовная ответственность, однако табу на менструацию в Непале по-прежнему сильно, и традиция "чхаупади" все еще широко распространена, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Sexual and Reproductive Health Matters.

Исследование провели ученые Британского Батского университета вместе с бесприбыльной непальской организацией, которая исследует вопросы, связанные с общественным здоровьем. В ходе исследований в провинции Карнали на западе Непала были опрошены 400 девушек и молодых женщин.

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Как показал опрос, "чхаупади" по-прежнему практикует 77% респондентов. Эта традиции по-прежнему больше распространена в сельских регионах и беднейших домашних хозяйствах.

Большая часть участниц опроса указали, что у них в "менструальных будках" доступны мыло и вода, которые позволяют заботиться о гигиене, однако они считают, что в то же время приходится сталкиваться с грозами и страхом.

Девушки и молодые женщины указываю, что "чхаупади" приносит им психологический стресс, но, находясь в будках, они боятся и возможной встречи со змеями и лесными животными, а также нападения чужаков.

40% респондентов указали, что не знали, что традиция "чхаупади" больше не легальна.

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Непальские "менструационные будки" обычно очень узкие, в них нет окон; санитарная ситуация и вентиляция в них очень плохие.

В прошлые годы были зафиксированы несколько случаев, когда женщины погибали, так как их в таких будках кусали змеи.

В свою очередь в этом году погибли 17-летняя девушка, которая отравилась дымом, потому что развела в будке костер, чтобы не замерзнуть.

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Авторы исследования отмечают, что в многих домашних хозяйствах таких будок вообще нет, поэтому женщины во время месячных вынуждены спать на улице или в хлеву вместе с домашними животными.

Несмотря на физические угрозы и психологические травмы, которые создает "чхаупади", женщины указывают и на социальную стигму, связанную с менструацией.

Участницы опроса указали, что во время месячных им запрещено заходить на кухню и даже есть определенную еду, к примеру, молочные продукты.

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Власти и муниципальные чиновники Непала утверждают, что с момента криминализации "чхаупади" эта традиция в Непале в значительной степени искоренена.

Закон предусматривает, что любому, кто вынудит женщину во время месячных отправиться в "менструальную будку", грозит тюремный срок до трех месяцев или денежный штраф до 30 долларов США.

Активисты прав женщин и исследователи отмечают, что установка уголовной ответственности эту практику сильно не изменила.

Даже если женщин не вынуждают идти в "менструальную будку", их в любом случае во время месячных отправляют в другие изолированные помещения.

Эксперты указывают, что традиция "чхаупади" так сильно укоренилась в нормах и верованиях культуры Непала, что быстро искоренить ее очень сложно.

Жители сельских регионов непала даже осудили запрет "чхаупади", выразив мнение, что это - неуважение к традициям государства.

Проблемы создает и то, что многие старшие женщины сами активно выступают за продолжение этой традиции в своих семьях.

Еще одной проблемой является мониторинг реализации нового закона, который является довольно приблизительным.