В Британии на складе металлолома нашли 24 000 евро. Деньги пожертвуют на благотворительность

Газета отмечает, что случай произошел в графстве Суффолк, владельцы склада нашли в ржавом сейфе пачки купюр и пакеты с монетами.

Обнаруженные деньги были переданы в полицию, а стражи порядка разместили объявление, чтобы найти владельца находки. Однако за наличными так никто и не пришел.

В результате суд постановил, что владельцами денег является склад Sackers, однако предприятие решило не присваивать себе деньги, а пожертвовать их на благотворительность. Средства будут переданы двум местным хосписам.