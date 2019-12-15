В Британии на складе металлолома нашли 24 000 евро. Деньги пожертвуют на благотворительность

В Великобритании владельцы склада металлолома Sackers обнаружили в старом сейфе 20 000 фунтов (около 24 000 евро). Деньги было решено пожертвовать на благотворительность, поскольку их владелец так и не объявился, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Independent.
Газета отмечает, что случай произошел в графстве Суффолк, владельцы склада нашли в ржавом сейфе пачки купюр и пакеты с монетами.
Обнаруженные деньги были переданы в полицию, а стражи порядка разместили объявление, чтобы найти владельца находки. Однако за наличными так никто и не пришел.
В результате суд постановил, что владельцами денег является склад Sackers, однако предприятие решило не присваивать себе деньги, а пожертвовать их на благотворительность. Средства будут переданы двум местным хосписам.
Владельцы Sackers считают, что сейф мог попасть на склад из офисных помещений уже снесенной фабрики. Купюры были пыльные и мокрые и, скорее всего, находились в сейфе длительное время.