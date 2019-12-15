Водителям на заметку: в Видземе и Латгале обледенели дороги

Из-за обледенения дорог местами в Видземе и Латгале затруднены условия вождения, сообщает Latvijas valsts ceļi.
Обледенение образовалось на участке Видземского шоссе (A2) от Вангажи до Аугшлигатне, участке Валмиерского шоссе (A3) от Сените до Браслы, на автодороге P37 от Плявини до Гулбене и на автодороге A12 от Лудзы до границы с Россией (Терехово).
Условия вождения затруднены также на региональных автодорогах в окрестностях Риги и местных автодорогах в окрестностях Огре, Цесиса, Ладоны и Краславы. Движение по местным дорогам может быть затруднено также в других районах Видземе и Латгале.
Latvijas valsts ceļi проводит работы по покрытию скользких участков дорог противоскользящими материалами для улучшения условий вождения.