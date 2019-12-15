Водителям на заметку: в Видземе и Латгале обледенели дороги

Обледенение образовалось на участке Видземского шоссе (A2) от Вангажи до Аугшлигатне, участке Валмиерского шоссе (A3) от Сените до Браслы, на автодороге P37 от Плявини до Гулбене и на автодороге A12 от Лудзы до границы с Россией (Терехово).