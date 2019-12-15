Латвийцы и в этом году к Рождеству могут срубить елку в лесу

В этом году, как и в предыдущие годы, жители Латвии к Рождеству могут срубить елку в управляемых Latvijas valsts meži (LVM) лесах, сообщили агентству LETA на предприятии.
Как напомнили в LVM, деревья в молодых лесопосадках и молодых смешанных лесах рубить запрещено.
Елки, которые можно рубить, находятся на обочинах дорог и канав, на просеках, под электролиниями или под большими деревьями.
Кроме того, запрещено рубить ели в природных парках и на особо охраняемых территориях, отмеченных изображением дубового листа на зеленом фоне.
Для личных нужд в лесу можно срубить одну елку высотой до трех метров, диаметр ствола которой будет составлять до 12 см.
LVM также напоминает, что бесплатно срубить елку можно только в управляемых данной компанией лесах. Границы территории ЛВМ можно отличить по желтым знакам, расположенным по обочинам дорог. Кроме того, граница обозначена желтыми полосками на стволах деревьев.
Убедиться в том, что вы находитесь на территории LVM можно также, используя приложение LVM Geo Mobile и сайт www.mammadabakarte.lv, где есть карта, на которой территории LVM отмечены темно-зеленым цветом.