Несмотря на санкции: заместители Лембергса получат премии за хорошую работу

Все получатели премий являются членами партии "Латвии и Вентспилсу".

Исполнительный директор Вентспилса Алдис Абеле получит 1800 евро, а заместители Айвара Лембергса и члены партии Дидзис Ошениекс, Гунтис Блумбергс и Янис Витолиньш - 1150 евро, 1109 евро и 950 евро.

Депутат оппозиции Гирт Валдис Кристовскис такое решение считает неэтичным и вызывающим для общественности, поскольку премированные лица несут общую ответственность за обстоятельства, в связи с котороми Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США(OFAC) ввело санкции против Айвара Лембергса и управления Вентспилсского свободного порта, что грозит негативными последствиями всему городу.

Вилнитис отвергает упреки Кристовскиса, указав, что "над Вентспилсом нет тени санкций", но они направлены против определенных лиц, а не против Вентспилсской думы или города. По его мнению, премии присуждены, потому что депутаты думы хорошо оценили работу руководителей самоуправления в этом году.

Лембергс также указал, что исполнительный директор и его заместители заработали эти премии за хорошую работу. В качестве примера он привел открытие концертного зала Latvija в Вентспилсе.

Напомним, 9 декабря OFAC на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.