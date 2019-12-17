Как похудеть к праздникам, и как это точно не стоит делать

"Углеводы нужны для работы нервной системы, они также обеспечивают наш мозг энергией, поэтому полный отказ от них точно не пойдет на пользу здоровью.

Как аргумент в пользу такого питания многие приводят кето-диету, которая подразумевает полный отказ от углеводов, но забывают, что эту диету придумали для лечения определенных болезней, и здоровому человеку она на пользу не пойдет, - поясняет Э. Цирулис. - Как же тогда правильно? Чтобы достичь положительного эффекта, нужно не исключать углеводы, а есть их в первой половине дня, когда у нас еще есть время их переработать. Особенно если во второй половине дня предстоит тренировка или хотя бы небольшая физическая активность".

Правило № 3: баланс - всему голова. Некоторые действуют наоборот: отказываются от белков и придерживаются мистической гречневой диеты. Однако поскольку углеводы задерживают в организме воду, такая диета к заметному похудению не приведет, а вот навредить пищеварительному тракту может. Кроме того, после приема чистых углеводов хочется есть еще больше! "Иными словами, во всем нужен баланс - ни один вид питательных веществ нельзя исключать из питания.

Чтобы похудеть к праздникам, в ежедневном питании можно создать небольшой дефицит калорий, облегчить ужин, углеводную еду потребляя на завтрак, а белковую - на ужин.

В первой половине дня приготовьте себе кашу, а на ужин - омлет или просто попейте кефир. Избегайте сладкого и продуктов из белой муки. Важно следить и за размером порций - лучше возьмите тарелку поменьше, поскольку на большую тарелку и еды хочется положить побольше", - советует тренер. Существуют также мифы про потребление воды: якобы если пить много, это приводит к отекам.

Однако многие как раз наоборот - пьют меньше жидкости, чем нужно, поскольку забывают, что чай, кофе и лимонады - не то же самое, что вода.

Правило № 4: во время застолья откажитесь от сладкого и соусов. Наконец, когда праздники уже в самом разгаре, а вы успели щегольнуть прекрасной формой и красивым нарядом, не забывайте, что наступит завтра, и весы будут безжалостны. Если вы собрались в полной мере насладиться застольем, то соблюдайте три правила.

Откажитесь от сладкого – торты, булочки, пироги, конфеты приведут к существенному увеличению веса. Лучше съешьте мясо и овощной салат.

Отсюда - второе правило: избегайте соусов, майонеза, сметаны тоже следует есть поменьше.

Не увлекайтесь сыром и любыми другими кисломолочными продуктами - они только прикидываются безвредными.

И, наконец, третий совет - как можно меньше алкоголя.

"Дело в том, что в алкоголе очень много калорий. 1 бокал - это порядка 200-400 ккал - смотря какой вид алкоголя и объем бокала. Особенно фатальны сладкие соки и лимонады, превращающие напиток в калорийную бомбу. Кроме того, потребление алкоголя сводит на нет эффект от тренировок. Получается, все последнее время вы трудились зря", - комментирует тренер, добавляя, что те же правила справедливы и для повседневной жизни.

Готовясь к праздникам, самое главное - помнить про здоровье. Не нужно вгонять организм в стресс - он отомстит отсутствием энергии и набором веса после голодания. Могут быть и более серьезные последствия для организма, особенно если болеешь. "Лучший совет перед любыми изменениями в плане питания или тренировок - консультироваться со специалистом.

Эксперименты со здоровьем категорически запрещены беременным, кормящим, диабетикам, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.