Как похудеть к праздникам, и как это точно не стоит делать
До праздников осталось всего ничего, а впечатлить друзей и знакомых прекрасной формой и элегантным нарядом, в котором на животике не видна жировая складка, очень хочется. Как быть? Эдийс Цирулис, тренер с многолетним опытом, делится парой советов, как похудеть к праздникам и как этого точно не следует делать.
"Чтобы более-менее прийти в форму, нужно сочетать несколько правил в отношении питания и тренироваться больше, чем обычно. Спокойным тренировкам вроде йоги или пилатеса стоит предпочесть более активные - аэробику, боди-фитнес, занятия на тренажерах.
А вот сидеть на углеводной диете, поедая только гречневую кашу, точно не стоит: и здоровье успеете испортить, и сбросить вес не получится, поскольку на каждый грамм углеводов приходится 2 грамма воды, задерживающейся в организме.
Съели 500 граммов гречки - ждите на весах привес на полтора килограмма".
Ни один тренер и специалист по питанию не посоветует спонтанные интенсивные тренировки и кардинальную смену привычного меню. И все же, если мучительно хочется перед праздниками прийти в форму, важно не ударяться в крайности, поскольку голодание чревато серьезным набором веса после праздников: "Введенный в стресс организм жестоко отомстит после застолья: так как он уже знает, что вы склонны неожиданно подвергать его голоданию,
он при первой же возможности не только восполнит все свои запасы, но еще отложит "резерв" в виде жиров на случай еще одной такой экзекуции. Поэтому крайне важно соблюдать меру и в тренировках, и в питании",
- поясняет тренер.
Правило № 1: без физической активности ничего не выйдет. Спорт и питание - вещи нераздельные, поэтому, чтобы привести себя в форму, важно не только не бросать тренировки, что часто случается в период праздников, а даже наоборот - тренироваться чуть чаще и чуть интенсивнее. Например, аква-аэробике или пилатесу предпочтите классическую аэробику - так вы сожжете больше калорий.
Хороши также силовые и аэробные упражнения - мышцам нужна нагрузка, если мы хотим избавиться от жирка, поскольку тренировки позволят мышцам взять энергию из жировых клеток и таким образом переработать их. Такого результата одним только правильным питанием не достичь.
"Однако есть группа людей, которым этот вариант не подходит - пожилые, беременные, получившие травму и другие, чье здоровье в данный момент довольно хрупко, - добавляет тренер. - В таком случае подойдут прогулки, катание на лыжах или сноуборде, можно заняться лыжной ходьбой, если зима побалует нас снегом, а если нет - покататься на велосипеде, устроить семейные игры на свежем воздухе. Главное - не сидеть сиднем".
Правило № 2: похудение по типу "сушки" не пойдет вам на пользу. По словам тренера, в преддверии праздников люди очень часто берут за основу питание бодибилдеров и фитнес-моделей, называемое "сушкой", то есть полностью отказываются от углеводов (гречка, макароны, хлеб, рис, картофель и т. п.). Многие знают, что на каждый грамм углеводов приходится еще 2 грамма воды, которые непременно отобразятся на весах. Отказ от углеводных продуктов действительно приводит к потере веса главным образом потому, что из организма уходит вода, но дело в том, что полный отказ от этих питательных веществ даже на короткий период может привести к неприятным последствиям, например, снижению энергичности.
"Углеводы нужны для работы нервной системы, они также обеспечивают наш мозг энергией, поэтому полный отказ от них точно не пойдет на пользу здоровью.
Как аргумент в пользу такого питания многие приводят кето-диету, которая подразумевает полный отказ от углеводов, но забывают, что эту диету придумали для лечения определенных болезней, и здоровому человеку она на пользу не пойдет, - поясняет Э. Цирулис. - Как же тогда правильно? Чтобы достичь положительного эффекта, нужно не исключать углеводы, а есть их в первой половине дня, когда у нас еще есть время их переработать. Особенно если во второй половине дня предстоит тренировка или хотя бы небольшая физическая активность".
Правило № 3: баланс - всему голова. Некоторые действуют наоборот: отказываются от белков и придерживаются мистической гречневой диеты. Однако поскольку углеводы задерживают в организме воду, такая диета к заметному похудению не приведет, а вот навредить пищеварительному тракту может. Кроме того, после приема чистых углеводов хочется есть еще больше! "Иными словами, во всем нужен баланс - ни один вид питательных веществ нельзя исключать из питания.
Чтобы похудеть к праздникам, в ежедневном питании можно создать небольшой дефицит калорий, облегчить ужин, углеводную еду потребляя на завтрак, а белковую - на ужин.
В первой половине дня приготовьте себе кашу, а на ужин - омлет или просто попейте кефир. Избегайте сладкого и продуктов из белой муки. Важно следить и за размером порций - лучше возьмите тарелку поменьше, поскольку на большую тарелку и еды хочется положить побольше", - советует тренер. Существуют также мифы про потребление воды: якобы если пить много, это приводит к отекам.
Однако многие как раз наоборот - пьют меньше жидкости, чем нужно, поскольку забывают, что чай, кофе и лимонады - не то же самое, что вода.
Правило № 4: во время застолья откажитесь от сладкого и соусов. Наконец, когда праздники уже в самом разгаре, а вы успели щегольнуть прекрасной формой и красивым нарядом, не забывайте, что наступит завтра, и весы будут безжалостны. Если вы собрались в полной мере насладиться застольем, то соблюдайте три правила.
- Откажитесь от сладкого – торты, булочки, пироги, конфеты приведут к существенному увеличению веса. Лучше съешьте мясо и овощной салат.
- Отсюда - второе правило: избегайте соусов, майонеза, сметаны тоже следует есть поменьше.
Не увлекайтесь сыром и любыми другими кисломолочными продуктами - они только прикидываются безвредными.
- И, наконец, третий совет - как можно меньше алкоголя.
"Дело в том, что в алкоголе очень много калорий. 1 бокал - это порядка 200-400 ккал - смотря какой вид алкоголя и объем бокала. Особенно фатальны сладкие соки и лимонады, превращающие напиток в калорийную бомбу. Кроме того, потребление алкоголя сводит на нет эффект от тренировок. Получается, все последнее время вы трудились зря", - комментирует тренер, добавляя, что те же правила справедливы и для повседневной жизни.
Готовясь к праздникам, самое главное - помнить про здоровье. Не нужно вгонять организм в стресс - он отомстит отсутствием энергии и набором веса после голодания. Могут быть и более серьезные последствия для организма, особенно если болеешь. "Лучший совет перед любыми изменениями в плане питания или тренировок - консультироваться со специалистом.
Эксперименты со здоровьем категорически запрещены беременным, кормящим, диабетикам, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы.
В отдельных случаях эксперимент может привести к коме и шоку. То же самое касается и спорта: физическая активность должна быть частью повседневной жизни. Если хочется похудеть - можно и нужно немного увеличить нагрузки, но точно не стоит делать это наобум, без сопровождения тренера, иначе дело может закончиться травмой или как минимум болью в мышцах и состоянием "выжатого лимона". Если силовые нагрузки не для вас - отдайте предпочтение лыжам, прогулкам и играм на свежем воздухе", - добавляет Э. Цирулис.