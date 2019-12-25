Без ярких платьев и макияжа. Как выглядят российские фигуристки в жизни?

15-летняя Александра Трусова в финале Гран-при стала третьей, но одержала победы на этапах Гран-при в Канаде и Москве. Instagram (144 тысячи подписчиков) юной фигуристки - это сплошные тренировки, мягкие игрушки и чихуахуа по кличке Тина, которая сопровождает свою хозяйку на всех соревнованиях.

Анна Щербакова выиграла золото на этапах Гран-при в Китае и Лас-Вегасе, а в финале Гран-при стала второй. Отметим, что для 15-летней Щербаковой - это дебютный сезон на взрослом уровне. Кроме того, воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России. Заходим в Instagram (76 тысяч подписчиков) к Анне и узнаём, что фигуристка также без ума от животных.

16-летняя Алёна Косторная в этом сезоне победила на этапах Гран-при Японии и Франции, а также взяла золото в финале Гран-при. Алёна также очень любит животных, но в отличие от Трусовой и Щербаковой, в её Instagram (77 тысяч подписчиков) много фотографий с лошадьми.