Без ярких платьев и макияжа. Как выглядят российские фигуристки в жизни?

6 и 7 декабря в итальянском Турине состоялся финал Гран-при по фигурному катанию среди женщин, в котором весь пьедестал заняли российские спортсменки - Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Этим девушкам не было равных. Все видели, как они выглядят на льду в ярких платьях при макияже, а как девчонки выглядят в жизни?
15-летняя Александра Трусова в финале Гран-при стала третьей, но одержала победы на этапах Гран-при в Канаде и Москве. Instagram (144 тысячи подписчиков) юной фигуристки - это сплошные тренировки, мягкие игрушки и чихуахуа по кличке Тина, которая сопровождает свою хозяйку на всех соревнованиях.
Анна Щербакова выиграла золото на этапах Гран-при в Китае и Лас-Вегасе, а в финале Гран-при стала второй. Отметим, что для 15-летней Щербаковой - это дебютный сезон на взрослом уровне. Кроме того, воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России. Заходим в Instagram (76 тысяч подписчиков) к Анне и узнаём, что фигуристка также без ума от животных.
16-летняя Алёна Косторная в этом сезоне победила на этапах Гран-при Японии и Франции, а также взяла золото в финале Гран-при. Алёна также очень любит животных, но в отличие от Трусовой и Щербаковой, в её Instagram (77 тысяч подписчиков) много фотографий с лошадьми.
В финале Гран-при участвовала также Алина Загитова (723 тысячи подписчиков в Instagram), которая с ошибками исполнила произвольную программу и заняла итоговое шестое место. Пожалуй, этот сезон один из худших в карьере Загитовой, которая в середине декабря объявила о том, что решила приостановить карьеру и сосредоточиться на шоу.
Было бы неправильно не упомянуть и Евгению Медведеву. 20-летняя спортсменка в этом сезоне заняла второе место на этапе Гран-при в Москве и не сумела попасть в финал, но расстраиваться не стоит. Медведева по-прежнему является одной из самых популярных фигуристок планеты с огромной армией фанатов (805 тысяч подписчиков в Instagram), которые верят, что фигуристка ещё успеет "громко хлопнуть дверью".
Ну и наконец - Елизавета Туктамышева. 23-летняя фигуристка в этом сезоне чаще давала интервью и выкладывала "горячие" фотографии в свой Instagram (169 тысяч подписчиков), чем поднималась на пьедестал. Тем не менее, фигуристку очень любят и до сих пор с содроганием сердца вспоминают её эротический прокат в образе стюардессы.
Именно благодаря этому номеру у фигурного катания, и у Туктамышевой лично, появилось огромное количество новых почитателей.