"Половой дебют", "болезни поцелуев" и не только: что волнует девушек в сексе

Разговор в студии начался с того, можно ли заразиться СПИДом или другим заболеванием в салоне красоты, бассейне или еще где бы то ни было без полового контакта. А продолжился расуждениями о средствах контрацепции.

Даже во время орального секса нужно использовать презерватив. Сифилис, гонорея, ВПЧ и другие заболевания передаются и таким путем. Любой контакт может быть источником инфекции.

Ходят слухи, что скоро появятся оральные контрацептивы для мужчин, чего многие представительницы прекрасного пола ждут с нетерперием - не все же им отдуваться.

"В настоящее время в продаже их еще нет, но тут встает вопрос ответственности. Пока она на вас - вы можете контролировать ситуацию",

- отметила врач.

Спермицидные средства - это химические препараты, которые вводятся до начала полового акта, действуют в течение 50 минут, и они убивают сперматозоиды.

Что нельзя делать ни в коем случае "Если вы хотите попрощаться с нормальной микрофлорой, вы можете делать спринцевание. Самим просто так, без назначения врача лезть туда не надо. Мы подмываемся только снаружи. Ни лимоны, ни марганцовка, ни ромашка... Ничего этого мы не делаем.

Женские презервативы

Зашел разговор и о женских презервативах, которые вводятся перед половым актом во влагалище. Как выяснилось, они имеют похожую на обычный мужской презерватив структуру. Главное - после полового акта быстренько извлечь такой контрацептив. Однако те, кто его использовал, говорят, что это очень неудобно и непрактично. К тому же многие отмечают ярко выраженный запах резины.

"Как говорил мой преподаватель по гинекологии, самое лучшее средство контрацепции - это чай... вместо секса. То есть воздержание.

Поэтому презерватив будет на втором месте", - пошутила Гала. Ну а если серьезно, то на первом месте, по ее мнению, все-таки стоят обычные презервативы.

"Болезни поцелуев"

Говоря о так называемых "болезнях поцелуев", как, к примеру, герпес, врач пояснила, что

"во взрослом возрасте мы инфицированы практически все, но если у нас хороший иммунитет, то он держит все эти вирусы под контролем.

Если же иммунитет снижается, то они могут активироваться в организме. Так же и с вирусом папилломы человека. Очень часто бывает заражение во время полового акта. Считается, что

до 80% мужчин и женщин, которые имеют регулярную половую жизнь, могут заражаться этим вирусом. Но если у вас сильный иммунитет, в течение двух лет вирус сам покидает организм".

Гинеколог добавила: "Даже если было инфицирование, это не значит, что у вас будет предраковый процесс или онкология.

Это просто надо взять на контроль и раз в год сдавать анализы и смотреть, как иммунитет борется с этим вирусом".

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