Сбежавший в Европу белорус рассказал, как "ликвидировал" оппонентов Лукашенко

Весной и осенью 1999 года в Минске бесследно пропали министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, бывший руководитель ЦИК Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский. В Беларуси пропажа этих людей как следует не расследовалась.

В 2004 году особый представитель парламентской ассамблеи ООН после ознакомления с обстоятельствами произошедшего пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитил и убил белорусский спецотряд, командиром которого был Дмитрий Павличенко. Правительство Беларуси было об этом проинформировано, указал представитель.

Так считают и близкие пропавших мужчин, однако доказать эту версию им так и не удалось.

41-летний Юрий Гаравский в октябре 2018 года сбежал из Беларуси в Европу, где попросил политического убежища. Сейчас проходит рассмотрение его заявки. Журналистам Deutsche Welle он показал несколько документов, подтверждающих сказанное. Проверив факты, насколько это возможно, журналисты решили опубликовать интервью с Гаравским и документальный фильм длиной в неполные полчаса.

Гаравский рассказал, что в отряд быстрого реагирования он вступил в 1998 году. Тогда ему было 20 лет. Он стал заместителем начальника первой группы. В группе были 20 человек, которые занимались "задержанием бандитов". Гаравский рассказал, что в его обязанности входило написание отчетов, но позднее он активно участвовал и в задержаниях.

По словам Гаравского, в первый раз отряд отвел четырех человек в лес и разрешил позвонить родственникам, чтобы те привезли определенную сумму денег. Отряд деньги взял, но трех из четырех человек все равно убил. "Одного судили. После этого мы узнали, что его приговорили к смертной казни", - рассказал мужчина.

"Хочешь - не хочешь, мне надо было стрелять, иначе бы застрелили меня", - говорит он о времени, проведенном в "эскадроне смерти".

Гаравский рассказал, что в 1999 году отряду был "указан объект" - Юрий Захаренко, за которым отряд следил примерно полторы недели.

"[Командир отряда] Павличенко один раз сказал мне: "Юра, ты завтра поедешь со мной". Ехали и следовали за человеком. Когда его увидел, понял, что это Захаренко. Бывший министр. Не задавал вопросов, почему за ним следуем и что делаем", - рассказал в интервью Гаравский. "Утром 7 мая [1999 года] Павличенко куда-то уехал, а после обеда вернулся, сказав, что надо задержать и ликвидировать Захаренко. Его фамилия прозвучала впервые".

Бойцы отряда на двух автомобилях ждали у дома Захаренко. Когда Захаренко вышел из своей машины и пошел в сторону дома, Гаравский и еще один мужчина последовали за политиком, а еще два бойца шли ему навстречу, показывая документы. "Мы сотрудники милиции, просим сесть в автомобиль", - сказали они. В свою очередь люди сзади приказали: "Руки за спину!" Захаренко надели наручники и посадили в автомобиль марки Opel.

Захаренко вывезли на учебную базу внутренних сил. Там Павличенко дважды выстрелил Захаренко в грудь, какое-то время подождал и проверил пульс. Пульса не было. Труп Захаренко увезли в Северный крематорий в Минске, где Павличенко его сжег.

Гаравский рассказал, что пропажа Гончара и Красовского тоже были делом рук "эскадрона смерти".

В ноябре 2000 года генпрокуратура Беларуси сакционировала задержание Павличенко по подозрению в причастии к пропаже оппонента Лукашенко.

По словам Гаравского, в момент задержания был вместе с Павличенко и также был на один день задержан, в свою очередь Павличенко освободили через три дня. Павличенко после этого получил все материалы начатого против него уголовного дела и сжег их.