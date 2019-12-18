Видео: Полиция задержала велосипедных воров в Риге

Поздним вечером второго декабря сотрудники отдела видонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили подозрительного мужчину у пристегнутого к дорожному знаку велосипеда. Мужчина, заметив двух прохожих, приближающихся к месту инцидента, схватил припаркованный поблизости светлый велосипед и пропал из поля зрения камер, но вскоре вернулся на с другим человеком и продолжил свою деятельность.

Вскоре на место инцидента прибыл экипаж полиции. Заметив полицейских, злоумышленники сели на велосипеды и начали уезжать. Спустя некоторое время беглецов удалось поймать.

Сотрудники Госполиции изъяли у мужчин велосипеды, а также сумку с инструментами.