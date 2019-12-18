Ср, 18.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Видео: Полиция задержала велосипедных воров в Риге

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

В начале декабря Рижская муниципальная полиция задержала двух возможных велосипедных воров, сообщили в полиции. 

Видео: Полиция задержала велосипедных воров в Риге

Поздним вечером второго декабря сотрудники отдела видонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили подозрительного мужчину у пристегнутого к дорожному знаку велосипеда. Мужчина, заметив двух прохожих, приближающихся к месту инцидента, схватил припаркованный поблизости светлый велосипед и пропал из поля зрения камер, но вскоре вернулся на с другим человеком и продолжил свою деятельность.

Вскоре на место инцидента прибыл экипаж полиции. Заметив полицейских, злоумышленники сели на велосипеды и начали уезжать. Спустя некоторое время беглецов удалось поймать. 

Сотрудники Госполиции изъяли у мужчин велосипеды, а также сумку с инструментами.

По запросу Госполиции задержанные были доставлены в ближайший полицейский участок для дальнейших процессуальных действий.

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