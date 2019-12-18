Ср, 18.12.2019
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Комиссия отклонила поправки о более долгом сроке полномочий Рижской думы

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений отклонила перед окончательным чтением поправки о более долгом сроке полномочий Рижской думы в случае внеочередных выборов. Против поправок проголосовали не только оппозиционные депутаты, но и представитель коалиционной партии KPV LV Эрик Пуценс.

 В 14 часов комиссия планирует рассмотреть связанные с данным законопроектом поправки к закону о выборах в думы республиканских городов и краевые думы. С учетом состава комиссии можно прогнозировать, что и эти поправки будут отклонены.

Представитель юридического бюро Сейма Эдвин Дановскис пояснил, что отклоненный комиссией законопроект не будет подан на рассмотрение в Сейм.

Поправки предусматривали, что в том случае, если дума распущена и до очередных выборов в самоуправления осталось от 9 до 24 месяцев, новая дума избирается на оставшийся срок полномочий распущенной думы и на весь четырехлетний срок, предусмотренный законом.

Как говорится в аннотации к законопроекту, цель изменений состоит в более эффективном использовании финансовых средств при проведении выборов.

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