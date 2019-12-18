Комиссия отклонила поправки о более долгом сроке полномочий Рижской думы

В 14 часов комиссия планирует рассмотреть связанные с данным законопроектом поправки к закону о выборах в думы республиканских городов и краевые думы. С учетом состава комиссии можно прогнозировать, что и эти поправки будут отклонены.

Представитель юридического бюро Сейма Эдвин Дановскис пояснил, что отклоненный комиссией законопроект не будет подан на рассмотрение в Сейм.

Поправки предусматривали, что в том случае, если дума распущена и до очередных выборов в самоуправления осталось от 9 до 24 месяцев, новая дума избирается на оставшийся срок полномочий распущенной думы и на весь четырехлетний срок, предусмотренный законом.