Whirlpool отзывает полмиллиона стиральных машин: они могут самовозгораться

Как заявили в компании, речь идет о стиральных машинах, приобретенных после 2014 года.

Возможно, владельцев ждет перспектива надолго остаться без домашней стирки, пока их стиральную машину не исправят или не заменят на новую.

Замок створки этих стиральных может разогреться, что может привести к возгоранию.

Whirlpool заявляет, что речь идет о стиральных машинах купленных после 2014 года.

ВВС отмечает, что стиральные машины производства Whirlpool уже привели к 79 пожарам. К счастью, урон от каждого оказался небольшим и никто не пострадал.

Компания открыла сайт, на котором каждый может проверить, относится ли отзыв стиральных машин к его личной. Для этого хозяину следует ввести название модели и фабричный номер.