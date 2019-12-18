Ср, 18.12.2019
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Экс-мэра Даугавпилса обвиняют в требовании взятки и незаконном хранении патронов

Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Генеральная прокуратура предъявила обвинение бывшему председателю Даугавпилсской думы, депутату Рихарду Эйгимсу ("Наша партия") в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении восьми патронов.

В обещании взятки подозревается частное лицо, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска. По информации агентства LETA, это совладелец Modus būve Янис Спруга. 

Перед передачей в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Ранее оно сообщило, что материалы уголовного дела содержат сведения о том, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года, возможно, приняло взятки от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы. 

Как сообщил ранее даугавпилсский городской портал Gorod.lv, дело связано с закупками самоуправления в 2018 году. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-й и 17-й школ Даугавпилса, которые выиграла фирма Latgales Optima. 

По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, эта фирма регулярно выигрывала в закупках самоуправления.

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