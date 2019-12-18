Пятилетняя россиянка попала в список самых оплачиваемых блогеров по версии Forbes

Девочка родилась с непростым диагнозом - детским церебральным параличом. Тогда врачи предупреждали родителей, что Настя не сможет ни ходить, ни разговаривать.

Родители девочки не сдались и стали усердно работать над лечением дочери. Через работу с камерой, они учили Анастасию общаться с окружающим миром. Через несколько лет признаки болезни пропали, а в 2018 году Радзинская с родителями переехала во Флориду.

На данный момент у девочки есть несколько каналов на YouTube, в целом на них подписаны 107 млн человек, а ее видео посмотрели уже 42 млрд раз. Радзинская снимает видео на семи языках, а также сотрудничает с брендами Dannon и Legoland.

Анастасия снимает ролики на повседневные темы, показывает то, как она живет. Часто она появляется на видео с отцом и друзьями, собирается на учебу или ходит в зоопарк.

Примечательно, что лидером рейтинга также стал ребенок - это восьмилетний Райан Каджи, он уже возглавлял список в прошлом году. Его доход от видео, где он распаковывает игрушки, оценивается в 26 миллионов долларов.