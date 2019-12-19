Чт, 19.12.2019
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Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы

Ирина Шейк

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Scanpix

Всемирно известная российская модель Ирина Шейк снялась для японской версии журнала Vogue. Снимок обложки глянца она разместила на своей странице в Instagram.

На фото супермодель запечатлена в темно-синем плаще, туго затянутом тонким черным ремнем. Из-под плаща видна белая рубашка, а дополняют образ черная косынка и крупные золотые серьги.

Пользователи Сети принялись активно обсуждать внешний вид Шейк, который многим напомнил образ работницы времен СССР.

"Черный пролетариат. Надо либо платок убрать, либо плащ, но сама модель шикарна", "Типичная рабочая крестьянка из СССР",

"Такое впечатление, как будто Ирина на уборку овощей собралась. Не очень", "Красивая комсомолка", "Это фото для журнала "Работница"?

- пишут в комментариях.

При этом стоит отметить, что англоговорящие фолловеры не увидели сходство модели с советской работницей.

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