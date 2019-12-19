В Латвии хотят снизить допустимую концентрацию алкоголя в крови водителей

Кроме того, предлагается определить для всех шоферов единую допустимую концентрацию алкоголя в крови - 0,2 промилле, следует из проекта плана действий по снижению потребления алкогольных напитков и ограничению алкоголизма на 2020-2022 годах.

Как сообщила агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане, вышеупомянутый план был сегодня провозглашен на собрании госсекретарей.

Согласно наблюдениям Минздрава, потребление алкоголя в стране растет с каждым годом, поэтому, по мнению министерства, необходимо существенно снизить его доступность и активнее информировать общество о негативном влиянии алкоголя на здоровье.

Одним из основных направлений плана является ограничение рекламы алкоголя, ведь, согласно данным Всемирной организации здравоохранения,

это один из самых эффективных способов по снижению потребления алкоголя в обществе, особенно среди молодежи.

В дополнение к запрету на рекламу цен и скидок на алкоголь Минздрав планирует запретить акции "2 по цене одного", которые подразумевают возможность получить при покупке одного алкогольного напитка еще один бесплатно или с существенной скидкой.

Кроме того, министерство предлагает запретить игорным залам и казино предлагать посетителям алкоголь бесплатно, а также обязать их продавать алкоголь и организовывать его потребление в зоне, отделенной от самого места проведения азартных игр.

Специалисты министерства ведут работу и над предложениями поправок к закону о дорожном движении, которые подразумевают определить для всех шоферов единую допустимую концентрацию алкоголя в крови - 0,2 промилле.

На сегодняшний день закон гласит, что водители, чей стаж превышает два года, могут управлять транспортным средством с менее чем 0,5 промилле алкоголя в крови.

Страпцане подчеркивает, что допустимая концентрация алкоголя в крови в 0,2 промилле установлена в Эстонии, Польше и Швеции, а в Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии недопустимо присутствие в крови даже малейшего количества алкоголя.