Финляндия предъявит обвинения в диверсии офицерам танкера Eagle S

По информации полиции, 25 декабря судно Eagle S, протащив за собой якорную цепь, повредило электрический кабель Estlink 2 и несколько дата-кабелей. Уже в середине мая полиция сообщила, что в совершении этих преступлений подозреваются трое человек: капитан судна, его старший помощник и первый помощник капитана, ответственный за безопасную эксплуатацию и навигацию танкера.

В ходе следствия полиция изучала, в частности, степень их ответственности за состояние судна. Также выяснялось, должны ли были члены экипажа заметить, что якорь оказался в воде.

Все трое подозреваемых полностью отрицают вину.

Как отмечает полиция, для них продолжает действовать запрет на выезд за пределы страны.

До середины мая полиция подозревала в уничтожении имущества и нарушении телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах девять членов экипажа. Однако в середине мая расследование в отношении шести человек было прекращено.

На начальной стадии расследования полиция пришла к выводу, что материалы, полученные на судне, изучение морского дна и допрос экипажа подтверждают совершение членами экипажа уголовно наказуемых деяний.

Финские власти захватили нефтяной танкер необычным способом: на борт высадились сотрудники пограничной охраны и спецподразделения полиции. Судно конфисковали в начале января, однако позднее освободили, так как его дальнейшее удержание для продолжения следствия было признано ненужным.

В конце мая Yle сообщал, что предъявление обвинений может занять от двух до трех месяцев.

Теперь дело будет передано в Генеральную прокуратуру для начала уголовного преследования.