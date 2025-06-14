Финляндия предъявит обвинения в диверсии офицерам танкера Eagle S

Криминальная полиция Финляндии подозревает троих членов экипажа танкера Eagle S в совершении преступлений, связанных с уничтожением имущества и нарушением телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Подозреваемым по-прежнему запрещено покидать страну, однако они отрицают любые обвинения, сообщает Yle.
По информации полиции, 25 декабря судно Eagle S, протащив за собой якорную цепь, повредило электрический кабель Estlink 2 и несколько дата-кабелей. Уже в середине мая полиция сообщила, что в совершении этих преступлений подозреваются трое человек: капитан судна, его старший помощник и первый помощник капитана, ответственный за безопасную эксплуатацию и навигацию танкера.
В ходе следствия полиция изучала, в частности, степень их ответственности за состояние судна. Также выяснялось, должны ли были члены экипажа заметить, что якорь оказался в воде.
Все трое подозреваемых полностью отрицают вину.
Как отмечает полиция, для них продолжает действовать запрет на выезд за пределы страны.
До середины мая полиция подозревала в уничтожении имущества и нарушении телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах девять членов экипажа. Однако в середине мая расследование в отношении шести человек было прекращено.
На начальной стадии расследования полиция пришла к выводу, что материалы, полученные на судне, изучение морского дна и допрос экипажа подтверждают совершение членами экипажа уголовно наказуемых деяний.
Финские власти захватили нефтяной танкер необычным способом: на борт высадились сотрудники пограничной охраны и спецподразделения полиции. Судно конфисковали в начале января, однако позднее освободили, так как его дальнейшее удержание для продолжения следствия было признано ненужным.
В конце мая Yle сообщал, что предъявление обвинений может занять от двух до трех месяцев.
Теперь дело будет передано в Генеральную прокуратуру для начала уголовного преследования.
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