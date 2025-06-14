Государство конфискует преступно нажитые 820 тысяч евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сотрудничестве с Прокуратурой по расследованию преступлений в государственных учреждениях, проводя досудебное расследование по уголовному делу, в декабре 2024 года приняло решение возбудить процесс о признании имущества преступно нажитым и передало материалы на рассмотрение по существу в Суд по экономическим делам.

13 июня этого года Суд по экономическим делам рассмотрел уголовное дело о легализации средств на сумму 820 148,97 евро, полученных в результате коррупции или присвоения государственных средств за границей.

Суд принял решение признать арестованные денежные средства одной из компаний преступно нажитыми, конфисковать их в пользу государства и зачислить полученные средства в бюджет Латвии.