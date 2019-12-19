Недалеко от границы с Латвией констатировано заболевание оспой овец и коз

Хозяйство, где была зарегистрирована вспышка заболевания, находится на расстоянии около 50 км от границы с Латвией.

В Латвии вспышек заболевания пока не зарегистрировано.

Оспа овец и коз является очень заразным вирусным заболеванием с высокой летальностью - погибают до 80% зараженных животных.

"Для предотвращения проникновения заболевания в Латвию на внешних границах Европейского союза (ЕС) с третьими странами проходит контроль живых животных и продуктов животного происхождения.