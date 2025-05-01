Командующий НВС высказался об обязательном призыве женщин в армию

"Я посмотрел статистику по возрастным группам - от нынешних младенцев, которые станут нашими военнослужащими через 18 лет, до тех, кому сейчас 18. И если сравнить с нашими амбициями - уже в следующем году набрать более 1000 военнослужащих СГО, в 2027 - 2028 годах - около 3000, а в перспективе, если будет обеспечена инфраструктура, - до 4000, то пока что я вижу: молодых людей, парней, достаточно. Это больше половины от того, что нам нужно. Если нужно 500, вызываем 750, из которых две трети признаются годными. Может быть, сейчас кривая рождаемости немного идет вниз - из-за тревог по поводу происходящего в Украине, - но на ближайшие 18 лет молодых людей хватает", - заявил Пуданc.