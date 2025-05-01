Командующий НВС высказался об обязательном призыве женщин в армию

"Юношей нам хватит на ближайшие 18 лет", - заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспар Пуданс в передаче Krustpunktā, комментируя возможность обязательного призыва женщин на Службу государственной обороны (СГО). Об этом сообщает портал lsm.lv.
Пуданc не согласился с утверждением, что в будущем число молодежи станет настолько малым, что количество призывников приблизится к лимитам, установленным НВС.
"Я посмотрел статистику по возрастным группам - от нынешних младенцев, которые станут нашими военнослужащими через 18 лет, до тех, кому сейчас 18. И если сравнить с нашими амбициями - уже в следующем году набрать более 1000 военнослужащих СГО, в 2027 - 2028 годах - около 3000, а в перспективе, если будет обеспечена инфраструктура, - до 4000, то пока что я вижу: молодых людей, парней, достаточно. Это больше половины от того, что нам нужно. Если нужно 500, вызываем 750, из которых две трети признаются годными. Может быть, сейчас кривая рождаемости немного идет вниз - из-за тревог по поводу происходящего в Украине, - но на ближайшие 18 лет молодых людей хватает", - заявил Пуданc.
Отвечая на вопрос о возможном обязательном призыве женщин на Службу государственной обороны, командующий признал: если начнет не хватать парней, такой шаг может быть рассмотрен.
"На данный момент женщинам предоставляется возможность служить, и у нас один из самых высоких показателей среди стран НАТО - как в профессиональной службе, так и в Земессардзе", - подчеркнул Пуданc.
Что касается самой СГО, то пока женщин в ней немного. Однако уже идет отбор на следующий призыв, и, по словам Пуданcа, видно, что девушек подается больше, чем в первый раз.
"СГО - это не просто 11 месяцев службы, за которые тебя готовят к роли солдата. Тебя также готовят к резерву вооруженных сил - сначала к активному резерву в течение 3–5 лет. [..] Здесь нужно полностью оценить роль женщины, чтобы не возникали вопросы, если она, например, не сможет участвовать в учениях резервистов, и из-за этого нарушится состав подразделения. Женщина после службы может стать молодой мамой, и ясно, что мы не будем требовать от нее оставить детей и ехать на регулярные сборы", - подчеркнул Пуданc.
По его мнению, о введении обязательного призыва женщин можно не говорить - если только ситуация и необходимость этого не потребуют.
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