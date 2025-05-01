Келлог: Украина готова уступить территории "де-факто", но не "де-юре"

По словам дипломата, он также не ожидает, что США выйдут из мирного процесса, несмотря на прежние предупреждения Белого дома.

"Украинцы готовы отказаться от территорий, которые заняты россиянами, не де-юре, навсегда, а де-факто, потому что россияне фактически оккупировали эту землю. Они согласились на это. И они сказали мне это на прошлой неделе. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы", - сказал спецпосланник.

"У нас было 22 конкретных условия, с которыми Украина согласилась. То, чего они хотят, - это очень всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня, которое приведет к мирному соглашению. Под "всеобъемлющим" я имею в виду - море, воздух, сухопутная инфраструктура - как минимум на 30 дней. Это может стать важной мирной инициативой", - добавил Келлог.