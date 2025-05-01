Главное за 1 мая Случай кори в автобусе, открыт новый трамвайный маршрут и велопробег в Риге

Первый день мая был насыщен важными событиями - выявлен случай кори у пассажира автобусного рейса Москва - Рига, с 1 мая открывается новый трамвайный маршрут в Риге, а RUS TVNET посмотрел, кто пришел на перформанс с участием Анатолия Белого. Об этих и других новостях четверга, 1 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В Латвии у одного человека лабораторно подтверждено заболевание корью, и в связи с этим Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывает откликнуться пассажиров автобуса Москва - Рига, который выехал 16 апреля.
30 апреля в здании Рижской еврейской общины (ул. Сколас, 6) было показано уникальное действо: на сцене находились лишь двое - актер Анатолий Белый и рок-музыкант Михаил Борзыкин, и из сочетания актерской игры, прочтения текста и музыки возникло то, что можно назвать "фантасмагорическим перформансом". Смотрите, кто посетил мероприятие!
С 1 мая в сети трамвайных маршрутов Риги произойдут существенные изменения, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Несколько сотен велосипедистов в четверг собрались у театра "Дайлес" в Риге, чтобы принять участие в ежегодном велопробеге "Критическая масса", сообщает агентство LETA.
Журналистские расследования - непростой жанр, особенно когда речь идет об обвинениях в сексуальном насилии и замешаны в этом богатые, известные в обществе персоны. Именно к таким, возможно, относится случай Оскара Зейзы.
За рубежом:
Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины, сообщило Министерство финансов США.
В условиях постоянного роста цен и высокой безработицы мало кто будет против дополнительного заработка. Но в полиции предупреждают, что за легкими деньгами может скрываться преступная схема и желающий подзаработать в итоге окажется за решеткой.
Сто дней назад, в день своей инаугурации 20 января 2025 года, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE).
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинет свой пост, сообщает в четверг, 1 мая, телеканал CBS. Должность также оставит его заместитель Алекс Вонг.
Продолжающийся между ядерными державами - Пакистаном, Индией - конфликт из-за Кашмира превращает Гималайский регион в зону глобальных рисков. Каковы причины противостояния?
Интересное чтиво:
Я познакомилась с Кристианой в неожиданное время и в неожиданном месте. Я выпалила: "Вы... вы как Барби!". Честное слово, так она выглядела. Очень стройная, одетая в белый спортивный костюм, светлые волосы в хвосте, на глазах - стильные солнечные очки, ногти, губы - все шикарно. Кристиана поворачивается, приподнимает очки и очень живо и радостно спрашивает: "Действительно? Можно ли сказать, что у меня была онкология?".
Сборная Латвии по хоккею на этих выходных (2 и 3 мая) в Осло проведет два проверочных матча против сборной Норвегии. Главный тренер команды Харийс Витолиньш сообщил состав на предстоящие матчи.
В беседе с журналом Privātā Dzīve тренер Ребеки Ибрагимы Эдуард Андрушкевич рассказал, какие особые правила приходится соблюдать спортсменке.
Наступило 1 мая, когда одни основательным отдыхом и выходными чествуют работу, вторые кричат про колхозы, а третьи отмечают День созыва Учредительного собрания Латвии. Сегодня есть масса возможностей не стонать по поводу очередного праздника, но многие люди все равно стонут. Как же так?
В марте 2002 года Латвию потрясла новость о том, что на своем рабочем месте были застрелены директор и бухгалтер Ziedu nams, из сейфа похищены деньги, несмотря на то, что на территории были камеры и охрана. Никто больше не мог чувствовать себя в безопасности. Когда преступников поймали, шокировал не только цинизм, с которым было совершено преступление, но и личности виновных. Жадность, долги, ложь, обида и страх. Этот взрывоопасный коктейль довел до кровавого преступления, в котором жизни лишились два человека.
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