Главное за 1 мая Случай кори в автобусе, открыт новый трамвайный маршрут и велопробег в Риге

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За рубежом:

​Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины, сообщило Министерство финансов США.

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В условиях постоянного роста цен и высокой безработицы мало кто будет против дополнительного заработка. Но в полиции предупреждают, что за легкими деньгами может скрываться преступная схема и желающий подзаработать в итоге окажется за решеткой.

Сто дней назад, в день своей инаугурации 20 января 2025 года, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE).

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинет свой пост, сообщает в четверг, 1 мая, телеканал CBS. Должность также оставит его заместитель Алекс Вонг.

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Продолжающийся между ядерными державами - Пакистаном, Индией - конфликт из-за Кашмира превращает Гималайский регион в зону глобальных рисков. Каковы причины противостояния?

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Интересное чтиво:

Я познакомилась с Кристианой в неожиданное время и в неожиданном месте. Я выпалила: "Вы... вы как Барби!". Честное слово, так она выглядела. Очень стройная, одетая в белый спортивный костюм, светлые волосы в хвосте, на глазах - стильные солнечные очки, ногти, губы - все шикарно. Кристиана поворачивается, приподнимает очки и очень живо и радостно спрашивает: "Действительно? Можно ли сказать, что у меня была онкология?".