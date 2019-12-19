Грипп шагает по Латвии: эпидемический порог превышен не только в Риге

За последние недели заболеваемость гриппом в Латвии удвоилась, достигнув 231 случая заболевания на 100 000 населения, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Заболеваемость еще выше в Елгаве, Риге и Валмиере. Больницы приняли меры по ограничению эпидемии гриппа.
Эпидемический порог превышен в Елгаве (365 случаев заболевания на 100 000 населения), в Риге (339), в Валмиере (262) и в Юрмале (180).
Случаи гриппа зарегистрированы также в Лиепае, Екабпилсе, Даугавпилсе, Гулбене, Резекне.
Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что в этом году грипп в Латвии начался по крайней мере на 7 недель раньше, чем в другие годы.
Например, в прошлом году эпидемический порог был достигнут в январе, а кульминация эпидемии пришлась на середину февраля.