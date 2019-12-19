Чт, 19.12.2019
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Грипп шагает по Латвии: эпидемический порог превышен не только в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: Depositphotos.com/ Pexels.com

За последние недели заболеваемость гриппом в Латвии удвоилась, достигнув 231 случая заболевания на 100 000 населения, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Заболеваемость еще выше в Елгаве, Риге и Валмиере. Больницы приняли меры по ограничению эпидемии гриппа.

Эпидемический порог превышен в Елгаве (365 случаев заболевания на 100 000 населения), в Риге (339), в Валмиере (262) и в Юрмале (180).

Случаи гриппа зарегистрированы также в Лиепае, Екабпилсе, Даугавпилсе, Гулбене, Резекне.

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что в этом году грипп в Латвии начался по крайней мере на 7 недель раньше, чем в другие годы.

Например, в прошлом году эпидемический порог был достигнут в январе, а кульминация эпидемии пришлась на середину февраля. 

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