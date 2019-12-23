Гатис - продавец для депутатов и пенсионеров. Он вернулся в Латвию и работает на рынке

"Сюда приходят разные люди - депутаты, бизнесмены, пенсионеры, художники. У тебя есть возможность найти людей, которые тебе нужны. Я уже сам стал частью рынка. Здесь совсем другая жизнь". Русский TVNET рассказывает о людях Рижского центрального рынка и о том, как они своими глазами видят нас - покупателей.

В уголке мясного павильона Рижского центрального рынка пахнет специями и пряностями. Резкий запах аниса переплетается с ароматом пряного кардамона.

Здесь работает Гатис - он смешивает специи и продает их. Молодой человек говорит, что в свободное время пишет музыку, занимается спортом, играет в настольный теннис.

Мы встретились прямо на его рабочем месте, и пока мы говорим, у стендов уже выстраивается очередь покупателей, пришедших за барбарисом и кориандром.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

На рынке я работаю уже шесть лет. Тогда я жил в Голландии, но в какой-то момент решил переехать обратно. Просто какой-то голос внутри меня сказал: "Езжай домой!".

В Голландию я переехал спонтанно - о переезде придумал за одну неделю. Я просто пошел в компанию по трудоустройству, заплатил 30 латов, и вскоре поехал туда на автобусе - я не знал, куда именно меня везут, что буду там делать.

Со мной можно на "ты". Я отработал там полгода, получил очень хороший икспириенс. Я понял, как это - жить со своими земляками, которые тоже ищут лучшей жизни, увидел то, чего раньше не видел.

Там я увидел, как могут себя вести люди. Когда ты рассказываешь им все, что думаешь, они в лицо тебе улыбаются, а за спиной обговаривают. Просто изнутри все это видишь!

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Я хорошо выучил английский, приехал назад в Латвию, денег у меня не было вообще! И получилось так, что друг предложил продавать специи. Я подумал: "Ну, работы все равно нет, почему бы и не попробовать?". Так я начал работать со специями.

У меня есть знания об агрономии - мы с отцом работали в огороде, выращивали все сами. И это, возможно, то, что мне помогло в работе со специями. Моя работа - не только про то, чтобы заработать деньги, моя работа приносит мне удовольствие.

Я не продаю приправы! Приправы - это "Вегетта". Я продаю специи!

У меня есть своя "авторская" смесь - я называю ее "Гачо смесь". Лук, морковка, кориандр, голубой пажитник, узбекский помидор, кое-что еще. Люди чаще всего покупают испанскую соль - это приправа, которую можно использовать везде.

Люди любят универсальное - купил одну смесь, и посыпаешь ею все! Одной универсальной специи нет, не буду же я можжевельник кидать в суп или в плов. Единственное, что может быть универсальным - это соль, которая как бы фокусирует вкус в одну точку.

Мне нравится, какой ремонт сделали в гастрономическом павильоне, если также сделают и с мясным павильоном, я считаю, будет очень классно.

Конечно, есть вещи которые не нравятся. Например, я считаю, что в мясном павильоне не нужны эти точки продажи алкоголя. Но в этом есть и экономическая причина - центральный рынок держится на аренде, им же нужно как-то зарабатывать деньги!

Как еще изменился рынок за шесть лет? Цены поднялись!

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Я уже сам стал частью рынка. Здесь совсем другая жизнь. Ко мне приходят люди, я смешиваю специи, знакомлюсь с клиентами.

Мой день начинается с того, что я беру кофе в лавке итальянских деликатесов, мы начинаем разговаривать.

Сюда приходят разные люди - депутаты, бизнесмены, пенсионеры, художники. У тебя есть возможность найти людей, которые тебе нужны.

Это большой плюс рынка - ты можешь познакомиться с нужными людьми, обзавестись контактами, которые помогут в другой сфере деятельности.

Среди моих клиентов есть люди, которым я могу позвонить и проконсультироваться по каким-то юридическим вопросам. Работая на рынке можно найти правильные, полезные контакты!

Жизнь у меня очень интересная. Мне нравится пробовать что-то новое. Я долго искал себя - в 19 лет я служил в Земессардзе, потом я занимался поэзией - даже участвовал в поэтических конкурсах, рисовал, очень много занимался спортом. Начал писать музыку - я читаю рэп.

Я даже участвовал в X Faktors. Но я в тот день заболел - болело горло, был заложен нос. В итоге я выступил совсем не так, как хотел. Меня не взяли в шоу. Но я на это смотрю как на опыт. Мне было интересно увидеть, что происходит за кулисами, я такого никогда не видел! Я понял, как делают шоу.

Чем больше у человека опыта в абсолютно разных сферах, тем лучше он может понять, как общаться с людьми, как устроен мир. Чем больше ты знаешь, тем людям интересней с тобой.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Тем людям, которые сейчас думают о том, чтобы уехать за границу в поисках лучшей жизни я хочу сказать, что везде есть свои плюсы и минусы. Там легче с социальными аспектами, государство больше думает о том, что дать людям.

У нас в Латвии этого нет, люди не чувствуют тыл. На мой взгляд, это одна из причин эмиграции многих. Но, я думаю, люди должны не уезжать, а громче заявлять о своем мнении, бороться за свои права.

Например, во Франции люди выходят на улицы, протестуют, говорят: "Мы не хотим так", высказывают свое мнение. А в Латвии все боятся! Почему? Может быть потому, что в советское время никто не мог выйти и сказать свое слово. Сегодня у нас никто не может выйти с протестом, все боятся.

Некоторое время я занимался политикой. Это был интересный опыт. В то время я был очень сильным патриотом. Я был молодым, и многие вещи, возможно, я понимал не так, как понимаю сейчас. И что-то, наверное, я делал по-другому, не так, как я это сделал бы сейчас. Я могу сказать, что это тоже колоссальный опыт.

Ко мне приходит много людей, которые хотят лечиться - кто-то пьет куркуму чтобы чистить сосуды. Гвоздика с барбарисом улучшает иммунитет.

Помню один грустный случай. Ко мне пришел молодой парень, у которого рак, со своим отцом. Парень говорит: "Отец, я хочу сладкого", а его папа говорит: "Ты хочешь жить, ты не можешь есть сладкое". Этот диалог был такой эмоциональный, что я дал им специи бесплатно, и после этого я никогда не видел ни этого парня, ни его отца.

Я не знаю, что со мной будет дальше, но единственное, что я могу сказать - то, что я делаю сейчас, мне очень нравится!