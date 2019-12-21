Видео: в Карибском море столкнулись два круизных лайнера

В районе острова Косумель в Карибском море столкнулись два круизных лайнера — Carnival Glory и Carnival Legend. Инцидент произошел вчера, 20 декабря.
Лайнер Carnival Glory маневрировал, готовясь пришвартоваться в порту, когда произошло столкновение. Корабль задел передней частью лайнер Carnival Legend.
Компания, которая владеет обоими лайнерами, сообщила, что пока только изучает повреждения, у нее нет оснований сомневаться в мореходности судов. Как сообщается, шесть пассажиров Carnival Glory получили легкие травмы.
Согласно словам одного из пассажиров лайнера, ветер был очень сильным в момент столкновения. В Twitter также пишут, что Carnival Glory практически задел один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019