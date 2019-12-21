Сб, 21.12.2019
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Видео: в Карибском море столкнулись два круизных лайнера

ФОТО: twitter.com/BruinMatthew

В районе острова Косумель в Карибском море столкнулись два круизных лайнера — Carnival Glory и Carnival Legend. Инцидент произошел вчера, 20 декабря. 

Лайнер Carnival Glory маневрировал, готовясь пришвартоваться в порту, когда произошло столкновение. Корабль задел передней частью лайнер Carnival Legend.

Компания, которая владеет обоими лайнерами, сообщила, что пока только изучает повреждения, у нее нет оснований сомневаться в мореходности судов. Как сообщается, шесть пассажиров Carnival Glory получили легкие травмы. 

Согласно словам одного из пассажиров лайнера, ветер был очень сильным в момент столкновения. В Twitter также пишут, что Carnival Glory практически задел один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas.

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