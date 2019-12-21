Видео: в Карибском море столкнулись два круизных лайнера

Компания, которая владеет обоими лайнерами, сообщила, что пока только изучает повреждения, у нее нет оснований сомневаться в мореходности судов. Как сообщается, шесть пассажиров Carnival Glory получили легкие травмы.

Согласно словам одного из пассажиров лайнера, ветер был очень сильным в момент столкновения. В Twitter также пишут, что Carnival Glory практически задел один из крупнейших лайнеров мира Oasis of the Seas.