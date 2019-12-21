На Испанию и Португалию обрушился ураган "Эльза"; есть погибшие

На Испанию и Португалию обрушился ураган "Эльза". В Испании объявили оранжевый код из-за штормового ветра и дождя. Жертвами урагана в Испании и Португалии стали семь человек.
Из-за урагана "Эльза" в регионе затопили реки, были разрушены линии электропередач, отменены железнодорожные и воздушные маршруты.
Пять человек погибли в Испании, а двое - в Португалии, где из-за экстремальных погодных условий было приостановлено железнодорожное сообщение между столицей Лиссабоном и вторым по величине городом Порто.
Сейчас "Эльза" стал слабее. В настоящее время ураган находится над Великобританией, но власти Франции, Португалии и Испании предупреждают о новых угрозах.