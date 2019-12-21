На Испанию и Португалию обрушился ураган "Эльза"; есть погибшие

Из-за урагана "Эльза" в регионе затопили реки, были разрушены линии электропередач, отменены железнодорожные и воздушные маршруты.

Пять человек погибли в Испании, а двое - в Португалии, где из-за экстремальных погодных условий было приостановлено железнодорожное сообщение между столицей Лиссабоном и вторым по величине городом Порто.