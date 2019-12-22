Известные персоны Латвии примерили эксклюзивные очки
В новом магазине LVX OPTIKA в т/ц AKROPOLE прошла презентация актуальной коллекции очков люксовых брендов модной группы Kering Eyewear, в рамках которой было представлено более 300 моделей.
Главным событием презентации стала коллекция солнечных очков и оправ модного дома Gucci осенне-зимнего сезона 2019/2020. Гости по праву назвали вечеринку - Gucci Party.
Провокационную и элегантную коллекцию отличает смелый, эклектичный настрой, вдохновленный легендарными fashion-эпохами.
Здесь главенствуют нетрадиционные цветовые сочетания, декоративные элементы черепахового и перламутрового цветов в роговой и золотистой металлической оправе. Особое внимание привлекала уникальная серия oversize оправ, выполненная из прочного ацетата и возвращающая нас к силуэтами и формам 50-80-х годов XX века.
На презентации присутствовали многие известные персоны Латвии, которые с удовольствием примерили эксклюзивные новинки.
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