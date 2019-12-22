Известные персоны Латвии примерили эксклюзивные очки

Здесь главенствуют нетрадиционные цветовые сочетания, декоративные элементы черепахового и перламутрового цветов в роговой и золотистой металлической оправе. Особое внимание привлекала уникальная серия oversize оправ, выполненная из прочного ацетата и возвращающая нас к силуэтами и формам 50-80-х годов XX века.