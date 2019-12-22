Вс, 22.12.2019
Социальная сеть, как явление, была всегда – я и мои знакомые, и знакомые знакомых. В мое время, например, были переписки на партах - тоже социальная сеть, кстати. Сложная и медленная. А когда появился интернет, эту штуку стало возможно формализовать. Андрей Коняев, научный журналист

Известные персоны Латвии примерили эксклюзивные очки
Фото

ФОТО: Mārcis Gaujieuietis

В новом магазине LVX OPTIKA в т/ц AKROPOLE прошла презентация актуальной коллекции очков люксовых брендов модной группы Kering Eyewear, в рамках которой было представлено более 300 моделей.

Главным событием презентации стала коллекция солнечных очков и оправ модного дома Gucci осенне-зимнего сезона 2019/2020. Гости по праву назвали вечеринку - Gucci Party.

Провокационную и элегантную коллекцию отличает смелый, эклектичный настрой, вдохновленный легендарными fashion-эпохами.

Здесь главенствуют нетрадиционные цветовые сочетания, декоративные элементы черепахового и перламутрового цветов в роговой и золотистой металлической оправе. Особое внимание привлекала уникальная серия oversize оправ, выполненная из прочного ацетата и возвращающая нас к силуэтами и формам 50-80-х годов XX века.

На презентации присутствовали многие известные персоны Латвии, которые с удовольствием примерили эксклюзивные новинки.

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