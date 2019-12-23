Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года
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Василиса Володина - один из лучших и самых популярных российских астрологов. Ее прогнозы всегда информативны и несут в себе массу полезных советов на все случаи жизни.
Грядущий период - последняя полноценная неделя декабря. После нее до Нового года останется всего два дня, поэтому на выходных стоит заняться самыми важными приготовлениями к предстоящим праздникам. Что касается звезд, то они на этой неделе будут довольно беспокойными.