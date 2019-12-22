Вс, 22.12.2019
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"У меня не раскрывается правая рука": сестра Тимати рассказала о своей особенности

ФОТО: скриншот instagram.com/annayuni__

На ежегодном балу дебютанток Tatler, который прошел 18 ноября в Доме Пашкова в Москве, особое внимание журналистов привлекла к себе юная сестра рэпера Тимати Анна - многим показалось, что во время вальса она сутулилась и как-то странно держала правую руку.

В российских СМИ стали появляться всевозможные домыслы относительно здоровья 16-летней девушки. Видимо, устав от этого, Анна решила сама откровенно рассказать, что же с ней не так.

"Думала-думала и решила все-таки написать этот пост. Перечитала большое количество теорий о моем физическом здоровье в Сети и откровенно посмеялась. Скажу сразу - со мной все в порядке. Я никогда ни от кого не скрывала, что у меня не раскрывается правая рука.

Для меня это не было и не будет проблемой. Ведь то, как срослись мои сухожилия, не должно определять то, кем я являюсь",

- написала Анна.

"Это мой маленький шарм, и жизнь наряду со всеми моими родными и близкими научила любить мою руку. Остальные диагнозы, поставленные комментаторами, являются недостоверными. Моя же ''сутулость'' проявляется лишь тогда, когда я волнуюсь, а на балу этого не делать было невозможно. А вообще все мы (подростки) угловатые, и надо уметь над этим смеяться. (...)

Во мне нет ничего того, что я бы хотела поменять. А ''дорогостоящее лечение'' нужно не мне, а тем, кому в голову взбрели все мои диагнозы",

- заключила девушка.

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