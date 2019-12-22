В России толпа подростков избила полицейских: стражи порядка попали в больницу
В российском городе Апатиты, который находится в Мурманской области, толпа подростков избила полицейских. Как отмечает Gazeta.ru, молодежь шумела около дома культуры, где проходила праздничная дискотека.
Один парень пил пиво, ругался матом, а на замечания стражей порядка отвечал агрессией.
В итоге развязался конфликт, в ходе которого один полицейский был повален на землю. Подростки стали пинать его ногами, а второго представителя правоохранительных органов несколько раз ударили по голове. Оба полицейских были доставлены в больницу.
Следственный комитет по области ведет процессуальную проверку. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.
В отделение полиции были доставлены девять подростков - около пяти из них причастны к нападению на стражей порядка.