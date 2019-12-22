Вс, 22.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист
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В России толпа подростков избила полицейских: стражи порядка попали в больницу
Видео

ФОТО: скриншот видео

В российском городе Апатиты, который находится в Мурманской области, толпа подростков избила полицейских. Как отмечает Gazeta.ru, молодежь шумела около дома культуры, где проходила праздничная дискотека. 

Один парень пил пиво, ругался матом, а на замечания стражей порядка отвечал агрессией. 

В итоге развязался конфликт, в ходе которого один полицейский был повален на землю. Подростки стали пинать его ногами, а второго представителя правоохранительных органов несколько раз ударили по голове. Оба полицейских были доставлены в больницу. 

Следственный комитет по области ведет процессуальную проверку. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.

В отделение полиции были доставлены девять подростков - около пяти из них причастны к нападению на стражей порядка. 

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