В России толпа подростков избила полицейских: стражи порядка попали в больницу

Один парень пил пиво, ругался матом, а на замечания стражей порядка отвечал агрессией.

В итоге развязался конфликт, в ходе которого один полицейский был повален на землю. Подростки стали пинать его ногами, а второго представителя правоохранительных органов несколько раз ударили по голове. Оба полицейских были доставлены в больницу.

Следственный комитет по области ведет процессуальную проверку. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.