de facto: в проекте "водородных троллейбусов" также были "фиктивные" консультанты

Целью проекта было пустить в Риге троллейбусы, работающие на водороде. Построили заправку, которая до сих пор не работает.

Консультации во время строительства предоставляло предприятие Eyris Baltic. Оно было выбрано без открытого конкурса, ранее не участвовало в государственных или муниципальных конкурсах закупок. Журналисты делают вывод, что львиную долю из ее оборота два года назад составили именно полученные от Rīgas satiksme деньги.

Информацию о том, что это предприятие было когда-либо связано с водородным транспортом или другими экспериментальными технологиями, в публичном пространстве нельзя найти.

Владелец предприятия Андис Ратниекс является также директором по продажам на фирме, которая занимается ремонтом погрузочно-разгрузочной техники, и энтузиастом водного мотоспорта.

Он не соглашается на интервью, но утверждает, что предприятие контролировало установку оборудования водородной заправочной станции и подготовило техническую документацию.

Ратниекс поясняет, что это первый большой проект такого типа, и утверждает, что сам не проводил его, но к работе привлек экспертов отрасли, а также ученых.

"Это защита их персональных данных и свой know-how и вещи, которыми я бы не хотел делиться", - заявил Ратниекс.

Rīgas satiksme поясняет, что "проекты водородных технологий во всем мире считаются инновационными проектами, и число компаний, имеющих опыт в этой области, очень ограничено. В соответствующее время в Латвии не было коммерсантов, чья работа была связана с оценкой технического соответствия водородных технологий, техническим надзором и т. д. .Потенциальные претенденты были определены в ходе исследования рынка, опроса продавцов, специализирующихся на реализации газовых проектов и эксплуатации, связанных с опасным оборудованием. Поставщик услуг был определен в результате процедуры закупок".

de facto сообщает, что в связи с проектом водородной заправки есть и другие "странности".

Rīgas satiksme на этой неделе сообщило, что заправка передана в эксплуатацию. Однако LTV указывает - речь идет о самой постройке, а не об оборудовании. de facto выяснида, что техника, доставленная из Нидерландов, просто замерзла вскоре после установке. Два года с проблемой нельзя было разобраться.