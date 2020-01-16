Он мог бы побороться за звание супермена! Знакомьтесь, рижанин Виктор

Голый торс - ещё ничего не значит. Сегодня мы познакомим вас со спортсменом, который своей профессией покоряет и мотивирует.

Его зовут Виктор, ему 38 лет. Он - "человек спорта": по образованию является спортивным педагогом, работает тренером по фитнесу и спортивной гимнастике. Также он принимает участие в различных соревнованиях, но когда "есть интерес и время". Однако помимо спорта есть в нашем героя и "часть творческой души, которая требует своё", - он увлекается фотографией. Отметим: в статье часто будет звучать слово "фитнес", однако Виктор вышел именно из спортивной гимнастики:



"И именно гимнастом я останусь навсегда", - признаётся спортсмен.

ФОТО: Из личного архива Виктора Шарко

Чемпион по фитнесу

На чемпионатах мира и Европы Виктор занимал и первое, и второе, и третье места.

"Как я к этому пришёл? До этого я с 16 лет занимался спортом. Были первые журналы в нашем городе, такие - FLEX - продавались. Покупал и смотрел, как и любые мальчишки смотрят на кого-то. Я в это время занимался активно спортивной гимнастикой, поэтому такие направления, как фитнес и бодибилдинг, можно было назвать просто увлечением. Когда закончился большой спорт [гимнастика. - Прим. ред.], я переключился именно на фитнес. Учитывая, что тренировался с пяти лет всю жизнь - форма была хорошая. Поскольку был готовый спортсмен, можно было выступать", - рассказывает наш собеседник.

"Я просто этим заинтересовался и попробовал: переросло в дополнительную профессию, сейчас плотно работаю", - рассказывает Виктор.

Видео из личного архива Виктора. Выступление на перекладине:

По его признанию, последнее соревнование состоялось примерно три года назад, и пока где-то участвовать спортсмен не планирует, есть риски - остались травмы после профессионального спорта, однако в будущем полностью участия он не исключает.

О звании

ФОТО: Из личного архива Виктора Шарко

Виктор рассказал, что в соревнованиях данного типа всегда есть категории. Он получил звание в категории Aerobic Fitness.

"Категория, где ты мог показать не только тело, но и было шоу на стене. Например, можешь показать ещё и какие-то свои спортивные навыки. Учитывая, что я в прошлом гимнаст, было достаточно "сделать просто". Поэтому всё сложилось - сцена, тело, желание выступать. Вот и получился в моём лице фитнес", - рассказывает чемпион.

Видео из личного архива Виктора: Выступления на соревнованиях и награждение

Сцена и шоу-бизнес

Сцена также не обошла стороной нашего главного героя. Вместе со своими друзьями-гимнастами они решили создать группу.

"Мы были на дискотеке. 18 лет, когда всё горит и кипит. На сцене появились брейкеры. Мы посмотрели и поняли, что можем гораздо лучше. В тот же вечер на сцене что-то показали. Всем очень понравилось, и появилась идея сделать шоу. Наш руководитель создал эту группу, она прожила три года, успешно выступали. Тогда руководитель предложил мне в этой группе поучаствовать. Так в моей жизни появилась сцена", - вспоминает Виктор о том, как всё создавалось.

ФОТО: Из личного архива Виктора Шарко

Из-за нехватки осведомленности люди могли принять парней, выступающих с голым торсом, за стриптизёров, однако это абсолютно не так. Ребята старались доносить то, что если на сцене появился голый торс - то это ничего не значит.

"Сама постановка и движения говорят за себя. Мы выступали со спортивным уклоном. Тогда это было в точку. Людям нравилось. Мы пропагандировали в шоу - спорт.

К нам подходили, жали руку и говорили - ребят спасибо, видно, что вы настоящие спортсмены. Это было очень приятно", - с теплотой вспоминает Виктор.

Сейчас Виктор тоже выступает, но, как сам отмечает, "сейчас уже меньше желания и сил", поскольку всё успеть невозможно - стало больше работы, появились другие увлечения.

Я предположила, что, возможно, спортсмену уже и не так интересно выступать, но он меня прервал, заверив - это не так, хотя и стало труднее.

ФОТО: Из личного архива Виктора Шарко

"Всё равно от публики ты заряжаешься - отдаешь, но заряжаешься. Сейчас тяжелее найти публику. Она видела многое, и людей теперь тяжелее удивить", - отметил артист.

Главная сложность заключается в том, что публика за время поменялась. Виктор отметил, что раньше она была "более тёплой":

"Выходишь на сцену, и становится тепло. Сейчас уже публику удивить сложнее", - сказал Виктор, отметив, что это наблюдения его и коллег.

Видео: Выступление Виктора на чемпионате

В настоящее время группа до сих пор работает, но её состав существенно сократился за время работы, а найти новых участников не так-то и просто: молодые ребята менее ответственны.

Сейчас группа выступает в составе из двух человек, ребята не боятся экспериментировать, разбавляя свой перформанс женским присутствием.

По словам спортсмена, публика приняла, и ребята будут думать в этом направлении.

Тело мечты

Видео с проекта

Виктор задействован и в ещё одном интересном проекте, где совместно с автором идеи Владимиром Мараховским они помогают людям, которые желают выглядеть лучше.

"Невозможно каждого человека сделать идеальной картинкой, но мы помогаем людям сделать лучший вариант самого себя. (...) Как показывает практика - кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то справляется или нет. Это проект для тех людей, кто собирается в зал, но не может до него дойти, и для тех, кто хочет заниматься здоровьем и самим собой", - рассказал Виктор.

Он отметил, что в проект не стремятся набрать большое количество людей и просто "принимают желающих". Сам проект длится четыре месяца.

"К концу доходят не все. Причины разные - работа и график, например. Но есть и те, кто в первом проекте не справился, но вернулся в новый. Это показатель того, что у них есть цель - просто не получилось", - отмечает спортсмен, подчеркивая, что для некоторых в дальнейшем разовые тренировки переросли в настоящее увлечение.

Работа с детьми

Виктор занимается не только со взрослыми людьми, но и с детьми, преподавая в спортивной гимнастической школе, где уже есть свои олимпийские чемпионы. В настоящее время он тренирует мальчиков от пяти до двенадцати лет.

"Ведём их наверх до мастеров спорта, если это получается", - рассказывает тренер.

О данной профессии Виктор отзывается с теплотой:

"Тренер - это педагог, но дети тоже меня многому учат, и научили. Конечно, я этой профессии благодарен. Как бы ни было тяжело, хочется, чтобы это оставалось в моей жизни. Мне это нравится",

- признался он и добавил, что сейчас эта работа занимает много времени.

ФОТО: Из личного архива Виктора Шарко

Одной из главных задач как педагога Виктор отмечает то, что нужно уметь увлечь ребёнка.

"Если он увлечён, то он сам идёт в зал и сам хочет делать больше. Если мы заставляем - результат будет меньше. Также сейчас борьба: телефоны, компьютеры - большая конкуренция. Раньше мальчишка и любой ребёнок увлекался быстрее спортом, так как в принципе это их натура. Сейчас сложнее, но вроде как удаётся", - рассказывает Виктор.

Воспитать чемпиона

Поговорили мы и о целях, которые стоят в воспитании детей. На вопрос о том, не желает ли Виктор воспитать чемпиона, он ответил предельно честно:

"Каждый тренер мечтает об олимпийском чемпионе, но будем смотреть на это трезво: это непросто. Да, будем пробовать и стараться, но не будем забывать, что для этого должны сложиться многие звезды".

Однако Виктор не считает это глобальной мечтой, он "очень хочет этого", но в то же время понимает, что нужно смотреть на всё трезво:

"Есть промежуточные цели - вот туда я стремлюсь".

"Жалко, когда ребёнок имеет талант, выступает, но он не успевает учиться и выбирает учёбу. Вроде как правильно, но на душе всегда очень грустно, когда дети уходят. Спустя время понимаешь, что ты рад за него. Ты дал ему то время", - с грустью отметил тренер, говоря об обстоятельствах, которые могут повлиять на достижение данной цели.

Виктор обо всех своих учениках отзывается с добротой и теплом:

Есть мои ребята, с которыми мы встречаемся - были балбесы, скажем так. Смотрю на них и понимаю, что он такой же остался. Балбес, но ответственный [улыбается]. У него семья уже", - говорит тренер, отмечая, что сами ребята признаются - мол, правильно, что гоняли.

ФОТО: Из личного архива Виктора Шарко

В любом случае Виктор говорит о спорте для детей в хорошем ключе. Спорт - дисциплинирует.

"Ты ставишь ребёнку цель, и он учится достигать цели. В жизни, чтобы что-то получилось - цели должны быть".

Что сейчас

Недавно Виктор начал заниматься фотографией и видеомонтажом.

"Недавно, но говорят, что получается неплохо. (...) Творческая часть меня этого требует", - говорит Виктор. Сейчас начинающий фотограф в поисках собственного стиля, но не исключает возможности, что дело души станет профессией.

Кроме того, Виктор активно задействован как модель, открыт к мероприятиям вместе с организатором "Тела мечты", участвует во всевозможных проектах, в том числе - благотворительных.