Карл Лагерфельд

С 1983 года Лагерфельд не пропустил ни одного приветственного выхода на подиум в финале дефиле Chanel.

Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф. Родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, в состоятельной семье банковского служащего. В 1952 году переехал в Париж. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. В 1974-м Лагерфельд основал компанию, которую назвал своим именем, а в 1983 году стал художественным директором Дома моды Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.