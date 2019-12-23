Латвийский филантроп, основатель фонда Бориса и Инары Тетеревых Борис Тетерев скончался 21 сентября после тяжелой болезни на 66-м году жизни.
Тетерев был человеком, жизнь, работа, идеи и энтузиазм которого меняли мир, Латвию, общество и мировоззрение своих современников.
"Пытаюсь улучшить этот мир, который включают в себя и здравоохранение, и образование, и, конечно, искусство. Почему? Просто я этого хочу. Приятно, как по-русски говорят, творить добро. К тому же важно, что в этом вопросе я на одной волне со своей женой Инарой", - сказал Борис Тетерев однажды в интервью.
Творить добро - таким было его жизненное кредо, которое лежало в основе всех его действий.
Борис Тетерев родился в Риге, учился в Рижской 10-й средней школе. После окончания школы он поступил в Рижский медицинский институт (нынешний университет им. Паула Страдиньша). После окончания ВУЗа Тетерев девять лет работал в Рижской 4-й городской больнице и Рижской 5-й городской больнице. До 2008 года он также занимался предпринимательством в Латвии и за рубежом.
В 2010 году Тетерев вместе со своей супругой Инарой основал семейный благотворительный фонд.
Борис Тетерев удостоился благодарственной грамоты от Кабинета министров за значительный вклад в сохранение культурно-исторического наследия Латвии и ордена Трех звезд. Он также стал почетным доктором Рижского университета им. Паула Страдиньша, почетным членом Латвийского университета и Латвийской академии наук.