За угрозы взорвать ресторан в Даугавпилсе задержан мужчина

Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в угрозах взорвать ресторан в Даугавпилсе, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Утром 21 декабря дежурная часть полиции получила звонок от анонима, который утверждал, что заложил взрывное устройство в одном из ресторанов Даугавпилса. После получения звонка работа находящихся поблизости от ресторана автовокзала, магазинов, ресторанов и других заведений была приостановлена.
На месте происшествия не было обнаружено никаких подозрительных предметов.
Полиция оперативно выяснила личность предполагаемого нарушителя и задержала мужчину 1988 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.