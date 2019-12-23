Пн, 23.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

За угрозы взорвать ресторан в Даугавпилсе задержан мужчина

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в угрозах взорвать ресторан в Даугавпилсе, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Утром 21 декабря дежурная часть полиции получила звонок от анонима, который утверждал, что заложил взрывное устройство в одном из ресторанов Даугавпилса. После получения звонка работа находящихся поблизости от ресторана автовокзала, магазинов, ресторанов и других заведений была приостановлена.

На месте происшествия не было обнаружено никаких подозрительных предметов.

Полиция оперативно выяснила личность предполагаемого нарушителя и задержала мужчину 1988 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ