За угрозы взорвать ресторан в Даугавпилсе задержан мужчина

Утром 21 декабря дежурная часть полиции получила звонок от анонима, который утверждал, что заложил взрывное устройство в одном из ресторанов Даугавпилса. После получения звонка работа находящихся поблизости от ресторана автовокзала, магазинов, ресторанов и других заведений была приостановлена.