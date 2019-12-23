Всё было не совсем так. "Скорая" высказалась о нашумевшем случае с роженицей в Валге

В связи со случившемся Служба неотложной медицинской помощи предоставила свой комментарий.

"В настоящее время эта история вызвала большой резонанс, однако упреки в сторону медиков неуместны. Диспетчер в разговоре с отцом малыша Артиса ни разу не предложил молодой семье с малышом своими силами отправляться в больницу.

Напротив, как только выяснилось, что этот звонок поступил с территории Эстонии, диспетчер перенаправил звонок эстонским коллегам, чтобы молодая семья смогла получить помощь как можно скорее, как это определено сотрудничеством между двумя странами.

Также, спустя время наш диспетчер перезвонил, чтобы убедиться всё ли в порядке, приняли ли эстонские коллеги вызов. Тогда была предложена и консультация врача, чтобы молодые родители получили совет врача, пока эстонские медики спешат на место происшествия.

Тревога людей в критических ситуациях понятна. В такие моменты диспетчер может быть неправильно понят. Как получилось и в данном случае.

Мы очень переживаем по поводу этой ситуации, особенно огорчены диспетчеры, которые ежедневно по телефону спасают жизни, совершая подвиги. Также были удивлены тем, как сюжет прозвучал. Был отец малыша, с которым служба сегодня связалась, чтобы обсудить случившееся. Молодой отец совсем не хотел очернять латвийских медиков, поскольку является патриотом Латвии и высоко ценит их работу. В сюжете он просто хотел рассказать о том, как ребёнок появился на свет в Эстонии.

Поздравляем молодых родителей. Это пояснение ценно потому, чтобы малыш мог рассказать следующим поколениям верную историю".

Комментарий Андриса Апсалонса:

ФОТО: Комментарий Андриса Апсалонса

"Спасибо комментаторам. Сегодня у меня состоялся 30-минутный разговор по телефону с руководителем отдела коммуникации NMPD Илзе Букше. Это был очень приятный разговор, который раскрыл глаза чуть шире. Мы нашли несколько недоразумений. С моей стороны, журналистов и, возможно, диспетчеров. Эти недоразумения обсудили, проанализировали.

На вопрос отшили ли меня был получен ответ. Не отшили! В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должны были ехать эстонцы, поскольку между двумя государствами есть договор. Как далеко бы повезли эстонцы, это уже остается на совести эстонцев. Недоразумение с моей стороны - неверная интерпретация предложенной консультации врача. Со стороны журналистов то, что сюжет вышел слишком быстро без анализа разговора.

Диспетчер мог уже с начала разговора угадать, что и как будет", - написал мужчина, добавив, что приносит свои извинения. Он также отметил, что ни в коем случае не считает, что наши медики плохие.

"В Латвии, как и в Эстонии, есть бескорыстные, самоотверженные и высокопрофессиональные медики, которые заслуживают более гибкой бюрократии", - подытожил Андрис.