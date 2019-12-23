Со здания студии сняли вывеску LNT

В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как в понедельник, 23 декабря, со студии LNT на улице Дзелзавас снимают вывеску телеканала.
Напомним, с января канал LNT больше не будет продолжать работу в прежнем формате.
All Media Baltics расширит объем новостей канала TV3, перенеся большую часть содержания службы новостей LNT. Медиа-группа создаст и единую службу новостей.
С нового года больше не будет новостной передачи LNT Top 10, однако сохранятся такие передачи как 900 sekundes и Degpunktā.