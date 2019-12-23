Пн, 23.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист
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Со здания студии сняли вывеску LNT

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как в понедельник, 23 декабря, со студии LNT на улице Дзелзавас снимают вывеску телеканала.

Напомним, с января канал LNT больше не будет продолжать работу в прежнем формате.

All Media Baltics расширит объем новостей канала TV3, перенеся большую часть содержания службы новостей LNT. Медиа-группа создаст и единую службу новостей.

С нового года больше не будет новостной передачи LNT Top 10, однако сохранятся такие передачи как 900 sekundes и Degpunktā.

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