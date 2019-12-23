Сбор подписей за референдум о приостановленных Левитсом поправках может начаться в январе

В течение двух месяцев после публикации решения президента в официальном издании Latvijas Vēstnesis ЦИК путем проведения сбора подписей должна выяснить, хотят ли жители Латвии провести референдум по вопросу вышеупомянутых поправок к законопроектам. Вечером понедельника объявление президента о приостановке вступления в силу поправок было опубликовано в издании Latvijas Vēstnesi.

По словам Берзини, непосредственно сбор подписей будет проходить в течение 30 дней, свою подпись можно будет оставить лично в специальных пунктах сбора подписей как в самоуправлениях Латвии, так и за рубежом. 27 декабря состоится заседание ЦИК, на котором будет принято решение о технических деталях процесса сбора подписей.

"Мы надеемся, что в первую неделю января самоуправления смогут определить места сбора подписей, а в середине января мы могли бы начать собирать подписи, чтобы к 23 февраля определить их количество ", - сказала Берзиня.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов, сообщили в канцелярии президента.

Решение принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Кроме того, изменения предусматривают, что в случае роспуска думы временная администрация назначается сроком на девять месяцев. В настоящее время этот срок составляет 15 месяцев, и, как отмечают авторы поправок, такой порядок недопустим, так как в течение достаточно длительного времени самоуправлением руководят люди, которые в думу не избраны, у которых нет мандата доверия местных жителей.

В случае досрочных выборов Рижской думы эти поправки позволят избрать думу на срок более пяти лет.

Несмотря на возражения оппозиции и негативное мнение ответственной комиссии по делам госуправления и самоуправлений, парламент принял вышеупомянутые поправки 19 декабря.

Несколько десятков оппозиционных депутатов обратились к президенту с просьбой приостановить провозглашение законопроекта и начать сбор подписей за референдум по отмене поправок.

На основе 72-й статьи Конституции и поданной депутатами просьбы Левитс решил приостановить провозглашение поправок к закону о самоуправлениях и закону о выборах в городские и краевые думы на два месяца.

В соответствии с 72-й статьей Конституции приостановленный таким способом закон передается на референдум, если этого требует не менее одной десятой избирателей. Если в течение двух месяцев такой запрос не будет подан, закон будет провозглашен.

Параллельно в парламенте рассматривается законопроект о роспуске Рижской думы. По неофициальной информации агентства LETA, этот законопроект не будет принят до тех пор, пока в силу не вступят поправки к законам о самоуправлениях и о выборах в городские и краевые думы.