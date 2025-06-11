Актриса Дарта Даневича: "Со мной лучше не шутить!"

На вопрос, почему она решила заняться именно этим видом единоборств, Дарта отвечает, что слышала о нем хорошие отзывы от коллег, особенно от актера Дайниса Грубе, поэтому, воодушевленная им, решила попробовать.

"Я хожу на тренировки по боксу с 2017 года с перерывом на Covid и период беременности", - говорит Даневича. Она занимается под руководством тренера Яниса Фрейманиса раз в неделю.

Как с улыбкой сказала журналу сама актриса, "с Дартой Даневичей лучше не шутить!".

Как известно, красавица-актриса уже давно не свободна. Она состоит в отношениях с бизнесменом Янисом Кисиелсом, с которым впервые вышла на публику в январе этого года на премьере латвийской комедии "Родительское собрание".

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