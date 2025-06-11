Элина Гаранча в Юрмале: с мужем, друзьями и Штраусом

"Элина Гаранча и друзья" - проект-традиция, проект-подарок, которого поклонники примадонны ждут целый год. Все его составляющие хорошо известны. Маэстро Шишон на правах художественного руководителя выбирает репертуар, чудесным образом балансируя между главными классическими хитами и произведениями, которые никак нельзя назвать расхожими. Создание праздничного летнего настроения и подробнейшая работа с музыкантами также входит в его задачи. Элина Гаранча определяет, кто из певцов составит ей компанию на сцене – голоса должны быть хороши и сами по себе, и в дуэте с ее божественным меццо-сопрано. Словом, делается все возможное, чтобы гала-концерт в Юрмале вспоминался потом долгие месяцы.

С тех пор, как примадонна в сотрудничестве с продюсерской компанией Art Forte стала устраивать летние выступления в "Дзинтари", кто только из знаменитостей и перспективных новичков не приезжал в нашу страну. На сей раз выбор Элины пал на сопрано из Румынии Юлию Марию Дан и австралийского тенора китайского происхождения Канга Ванга.