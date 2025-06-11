Элина Гаранча в Юрмале: с мужем, друзьями и Штраусом

29 июня концертный зал "Дзинтари" наполнится изумительной музыкой и эталонным вокалом: одна из лучших оперных певиц современности Элина Гаранча выйдет на сцену вместе со своими супругом, дирижером Карелом Марком Шишоном, Фестивальным оркестром и коллегами - сопрано Юлией Марией Дан и тенором Кангом Вангом. Концерт проходит при поддержке Юрмальской думы.
"Элина Гаранча и друзья" - проект-традиция, проект-подарок, которого поклонники примадонны ждут целый год. Все его составляющие хорошо известны. Маэстро Шишон на правах художественного руководителя выбирает репертуар, чудесным образом балансируя между главными классическими хитами и произведениями, которые никак нельзя назвать расхожими. Создание праздничного летнего настроения и подробнейшая работа с музыкантами также входит в его задачи. Элина Гаранча определяет, кто из певцов составит ей компанию на сцене – голоса должны быть хороши и сами по себе, и в дуэте с ее божественным меццо-сопрано. Словом, делается все возможное, чтобы гала-концерт в Юрмале вспоминался потом долгие месяцы.
С тех пор, как примадонна в сотрудничестве с продюсерской компанией Art Forte стала устраивать летние выступления в "Дзинтари", кто только из знаменитостей и перспективных новичков не приезжал в нашу страну. На сей раз выбор Элины пал на сопрано из Румынии Юлию Марию Дан и австралийского тенора китайского происхождения Канга Ванга.
Юлия Мария Дан, с начала свой международной карьеры переехавшая в Гамбург, находится сейчас в расцвете. Среди музыкальных театров, с которыми она сотрудничает - Bayerische Staatsoper (Мюнхен), Gran Teatre del Liceu (Барселона), Théâtre des Champs-Elysées (Париж), Volksoper (Вена) Wien. Стройная красавица с “богато окрашенным, идеально сформированным голосом и кристально ясным звучанием» (Sydney Morning Herald), Юлия стала прекрасной Дездемоной в "Отелло" Верди, Микаэлой в "Кармен" Бизе, Русалкой в одноименной опере Дворжака, Мими и Мюзеттой в "Богеме" Пуччини, Графиней в "Свадьбе Фигаро" Моцарта, Татьяной в "Евгении Онегине" Чайковского и Розалиндой в «Летучей мыши» Штрауса. Список ролей можно продолжать очень долго: Юлии подвластен весь богатейший репертуар, созданный для лирического сопрано.
Самого пристального внимания заслуживает и молодой тенор Канг Ванг. Голос у него настолько завораживающий, что даже отъявленные злодеи в исполнении молодого певца вызывают симпатию. Мощность, чистота, впечатляющая техника, дивная фразировка, красота тембра – все это сделало Канга Ванга лауреатом многочисленных вокальных конкурсов и способствовало его стремительному взлету. До недавнего времени Канг Ванг
значительную часть времени проводил в Австралии, которая стала ему вторым домом. Однако сейчас его все чаще приглашают в США и Европу. В будущем сезоне Канг Ванг более 20 раз выйдет на сцену главного музыкального театра мира, Metropolitan Opera, в роли Альфреда Жермона в "Травиате" Верди. Ждут его и в прославленной Венской государственной опере.
Все первое отделение гала-концерта "Элина Гаранча и друзья" отдано итальянской музыке. Маэстро Шишона вдохновили полные драматизма "Норма" Беллини, "Риголетто", "Луиза Миллер", "Макбет" и "Сицилийская вечеря" Верди, "Арлезианка" и "Адриенна Лекуврер" Чилеа. Каждая ария, каждый дуэт здесь – абсолютный шедевр.
После антракта атмосфера в "Дзинтари" кардинально изменится. Мелодии великого мастера оперетты Иоганна Штрауса-сына (в этом году мир отмечает его 200-летие), полные жизни, веселья и радости, и знаменитые вокальные номера из "Джудитты" и "Веселой вдовы" Легара представят Элину Гаранчу, Юлию Марию Дан и Канг Ванга в новом свете. Искрящийся, восхитительный концерт – вот что услышит публика уже совсем скоро, 29 июня.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!