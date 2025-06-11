Блогер Светлана Жигаева говорит о том, что другие обсуждают шепотом

Жигаева также рассказывает, что у нее есть целая полка собственной коллекции. И ее дочери знают, что им нельзя трогать вещи мамы. Она рассказывает забавный случай.

"Однажды моя дочь спросила - что это? Это был вибратор, похожий на розу, и тогда мне пришлось что-то придумать. Я сказала, что использую его для массажа лица".

Светлана убеждена, что когда у женщины есть дети, ей нужно думать о себе еще больше. "Каждый день приходится решать сто и одну задачу, стресса не убывает, поэтому приходится думать о том, как расслабиться. И эти игрушки на самом деле - быстрый способ это сделать. Иногда нет времени на секс, иногда другой человек просто устал, а потому - несколько секунд, и ты снова спокойная мама".

На вопрос о том, что думает по этому поводу ее муж, Светлана улыбается и отвечает: "Он ведет себя совершенно нормально, потому что ему тоже нравится наслаждаться жизнью.

Когда я получаю новую вещицу, я говорю: "Муж, сегодня ее протестируем!".

"Я допускаю, что, возможно, не все женщины могут так спокойно сказать это своим мужьям, потому что - что он обо мне подумает? Я буду выглядеть извращенкой. Или подумает, что я ему не подхожу. Но. Что тут думать и стыдиться? Такие вещи нужно обсуждать без стеснения и смущения", - убеждена Светлана.

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