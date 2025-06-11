Блогер Светлана Жигаева говорит о том, что другие обсуждают шепотом

Светлана Жигаева не боится говорить о том, о чем многие до сих пор молчат. Как женщина, мать и инфлюенсер она также открыто говорит о взрослых игрушках в социальных сетях - не провокационно, а свободно, безопасно и с уважением к себе и другим женщинам.
В беседе с журналом Ieva Светлана призналась, что решила публично рассказать об эротических игрушках, потому что всем нравится наслаждаться жизнью.
"Всех интересует эта тема, но многие не решаются об этом говорить, потому что - что подумают другие? А чего бояться? Сексом занимаются все", - с улыбкой говорит Жигаева.
Она не скрывает, что ей тоже нравится тестировать эти вещи, потому что так она может узнать что-то новое, в том числе и о себе.
"Иногда мне нужно пять минут, чтобы достичь оргазма, но потом я беру эту игрушку и - о! Полминуты, и финиш!".
Светлана продолжает: "Мне присылают эти вещи на тест, и если что-то хорошее, я говорю - девочки, это обязательно must have. Конечно, мне написали - как ты можешь об этом говорить? У тебя же дети! У тебя же дочери!
И что, я больше не женщина? Я не могу наслаждаться жизнью?".
Светлана уверена, что все женщины говорят на эти темы со своими подругами. "Почему мы не можем обсуждать это публично? Я не вульгарно, я говорю вам вежливо - девушки, вам это действительно может пригодиться, это хорошая вещь", -рассуждает инфлюенсер.
Жигаева также рассказывает, что у нее есть целая полка собственной коллекции. И ее дочери знают, что им нельзя трогать вещи мамы. Она рассказывает забавный случай.
"Однажды моя дочь спросила - что это? Это был вибратор, похожий на розу, и тогда мне пришлось что-то придумать. Я сказала, что использую его для массажа лица".
Светлана убеждена, что когда у женщины есть дети, ей нужно думать о себе еще больше. "Каждый день приходится решать сто и одну задачу, стресса не убывает, поэтому приходится думать о том, как расслабиться. И эти игрушки на самом деле - быстрый способ это сделать. Иногда нет времени на секс, иногда другой человек просто устал, а потому - несколько секунд, и ты снова спокойная мама".
На вопрос о том, что думает по этому поводу ее муж, Светлана улыбается и отвечает: "Он ведет себя совершенно нормально, потому что ему тоже нравится наслаждаться жизнью.
Когда я получаю новую вещицу, я говорю: "Муж, сегодня ее протестируем!".
"Я допускаю, что, возможно, не все женщины могут так спокойно сказать это своим мужьям, потому что - что он обо мне подумает? Я буду выглядеть извращенкой. Или подумает, что я ему не подхожу. Но. Что тут думать и стыдиться? Такие вещи нужно обсуждать без стеснения и смущения", - убеждена Светлана.
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