Поклонники Тимберлейка откровенно о концерте в Таллинне: "Выпившие барышни нагло лезли без очереди"

"Пляшет так же, как в 20 лет!"

"Концерт Тимберлейка в Таллинне был настоящим шоу: мощная подача, отличная хореография и постоянное взаимодействие с аудиторией. То, что ему уже за сорок, а он пляшет так же, как в 20 лет - просто восхищает!" - восторгается выступлением поп-артиста Лера.

По ее словам, публика пустилась в пляс с первых минут концерта, а особенно поклонники ждали такие хиты, как SexyBack и Cry Me a River. "Звук был достойный, визуальные эффекты - на уровне, - добавляет Лера. - Конечно, дождь, невыносимая слякоть и высокие цены на еду и напитки поначалу чуть подпортили настроение, но в целом атмосфера была потрясающей. Видно, что Тимберлейк по-прежнему выкладывается на все сто!".

На мероприятие Лера ходила с подругой Каролиной, которая рассказывает: на концерт Тимберлейка она мечтала попасть с того момента, как узнала, что артист приедет в Эстонию. Но не все было так просто. До последнего дня из-за стечения разных обстоятельств Каролине казалось, что выступление Джастина вживую ей не видать.

Журналисты Rus.Postimees Лера и Каролина на концерте Джастина Тимберлейка в Таллинне. Фото: Erakogu