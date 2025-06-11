Поклонники Тимберлейка откровенно о концерте в Таллинне: "Выпившие барышни нагло лезли без очереди"

В понедельник, 9 июня, на Певческом поле выступил десятикратный обладатель премии "Грэмми", известный на весь мир певец Джастин Тимберлейк. И хотя погода в этот день не радовала жителей и гостей столицы, это не помешало им отправиться на концерт любимого исполнителя. Но оправдались ли ожидания поклонников от этого вечера или что-то все же омрачило выступление артиста? Рассказывает Limon.ee.
"Концерт был легендарным. На разогреве выступали малознакомые артисты, и, возможно, это немного подпортило первое впечатление, - делится своими эмоциями Юлия, отмечая, что ей было порой скучно, когда звучали песни, которые она не знала. - Но был еще диджей, игравший известные на весь мир треки, под которые народ начинал танцевать, подпевать и уже конкретно так разогреваться".
В целом концерт ей очень сильно понравился, и даже проливной дождь, по словам Юлии, не испортил этот вечер.
"Не нужно было даже никаких спецэффектов, дополнительных салютов или еще чего-то, потому что сама энергетика Джастина и всех ребят на сцене была такой потрясающей, что хотелось танцевать, петь, веселиться и просто наслаждаться моментом", - говорит она, добавляя, что изредка брала в руки телефон, чтобы что-то заснять. А все потому, что Юлии хотелось запомнить этот вечер и послушать любимые песни, не отвлекаясь на смартфон.
"Особенно понравилось - чего мы с другом вообще не ожидали - когда Джастин с диджеем играли какие-то совершенно старые песни, которые никто не ожидал услышать. Это так растопило сердечко. Конечно, это было незабываемо!" - делится она впечатлениями.
Но что не понравилось Юлии, так это то, что выступление Тимберлейка длилось всего полтора часа. "Хотелось, конечно же, дольше. Хотелось услышать еще больше его песен..." - с грустью говорит она.
Кстати, Юлия и ее друг Илья решили выделится и пришли на концерт в образах Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка - самой знаменитой пары Голливуда в 2000-х.
"Ребята, нас там было 50 000 человек!"
Виктории, которая ходила на мероприятие с ребенком и мужем, тоже очень понравился концерт. "Артист взаимодействовал с публикой. Удивлялся, как все эти 50 000 человек стоят и слушают его, несмотря на дождь, ветер и все остальные погодные аномалии в этот "чудный" вечер. Звук тоже поразил: в некоторые моменты даже все внутренности тряслись так, что появлялось ощущение укачивания, хотя я этим и не страдаю", - с улыбкой рассказывает она.
К сожалению, Викторию неприятно удивила публика: "Казалось бы, все взрослые люди и должны относиться друг к другу с уважением, но все оказалось совсем не так".
Когда Виктория с семьей стояла в очереди в туалет, перед ними внаглую несколько раз вставали выпившие девушки. В той же очереди, пока кто-то придерживал входную дверь, чтобы вся его компания прошла внутрь, некоторые, расталкивая всех вокруг, лезли в туалет напролом.
"Уже во время концерта, естественно, многим хотелось подвигаться и потанцевать, но ведь можно это делать так, чтобы не напрягать других. Да, надо ставить свои интересы на первый план, но, ребята, нас там было 50 000 человек! Надо быть уважительнее друг к другу", - с негодованием добавляет Виктория.
А что касается вчерашнего ливня, то она отмечает: "Жаловаться на погоду в Эстонии бессмысленно!".
"Такая проверка - это чисто по-эстонски"
Концертом не очень осталась довольна Моника: "В целом простенький, но все равно хороший".
Во-первых, Моника, купившая с друзьями билеты в Golden Circle, долго не могла попасть в эту зону. "Очереди на Певческое поле были небольшие: на площадку мы прошли за десять минут. А потом, чтобы зайти в зону Golden Circle, нам пришлось простоять в очереди 13-15 минут. Таким образом, мы пропустили две песни", - вспоминает Моника.
Она добавляет, что в толпе также слышала негодования относительно очереди в зону возле сцены. "Многие люди, приехавшие на концерт из других стран, говорили, что такая медленная проверка - это чисто по-эстонски". Моника считает, что организаторы могли бы поставить у входа в Golden Circle больше сотрудников, чтобы обеспечить фанатам быстрый проход на свои места. "Ты платишь 150 евро и должен ждать. Это очень неприятно...".
Во-вторых, она отмечает, что в других странах концерты Тимберлейка более зрелищные, но тут же добавляет: "С другой стороны, на открытой площадке сложно что-то придумать".
"Пляшет так же, как в 20 лет!"
"Концерт Тимберлейка в Таллинне был настоящим шоу: мощная подача, отличная хореография и постоянное взаимодействие с аудиторией. То, что ему уже за сорок, а он пляшет так же, как в 20 лет - просто восхищает!" - восторгается выступлением поп-артиста Лера.
По ее словам, публика пустилась в пляс с первых минут концерта, а особенно поклонники ждали такие хиты, как SexyBack и Cry Me a River. "Звук был достойный, визуальные эффекты - на уровне, - добавляет Лера. - Конечно, дождь, невыносимая слякоть и высокие цены на еду и напитки поначалу чуть подпортили настроение, но в целом атмосфера была потрясающей. Видно, что Тимберлейк по-прежнему выкладывается на все сто!".
На мероприятие Лера ходила с подругой Каролиной, которая рассказывает: на концерт Тимберлейка она мечтала попасть с того момента, как узнала, что артист приедет в Эстонию. Но не все было так просто. До последнего дня из-за стечения разных обстоятельств Каролине казалось, что выступление Джастина вживую ей не видать.
"Но буквально в последнюю минуту мне удалось прямиком с работы прибежать к Певческому полю, пройти через ворота и встать среди 50 тысяч людей в дождевиках в ожидании любимого артиста! - с улыбкой говорит она, а затем меняется в лице и продолжает. - Но наша публика меня слегка озадачила. В какой-то момент стало казаться, что никто вокруг не радуется: не прыгает, не веселится, не поет и не танцует - просто стоит в дождевиках на Певческом поле. То ли люди слишком замерзли, то ли еще что... Но я так и не поняла смысл такого, так сказать, пассивного присутствия на концерте Тимберлейка".
Но главным разочарованием для Каролины стало отсутствие полноценного исполнения ее самой любимой песни - What Goes Around… Comes Around. На концерте в Таллинне Тимберлейк спел ее а капелла, что, по словам Каролины, хоть и добавило лиричности, но тут же встал вопрос: "Почему только один куплет с припевом?!".
"Затем последовал странноватый мэшап его старых хитов, они прозвучали как-то обрывисто, слишком быстро, а вот SexyBack, на мой взгляд, растянули: уж очень долго ее исполнял, - делится впечатлениями она. - В общем, несмотря на легкий осадок от нехватки обещанной бешеной энергетики, серых лиц промокших людей и грязи под ногами, я все же осталась довольна. Ни промокшая куртка, ни испачканные джинсы, ни толкающиеся ради пива зрители - ничто не помешало мне насладиться песнями, на которых я выросла".
"Люди постоянно толкались"
И хотя Екатерине концерт Тимберлейка на Певческом поле очень понравился, некоторые вещи ее все же расстроили.
"Погода не испортила настроение, и кайф я все равно получила. Но вот каша из грязи под ногами... Вот это не понравилось точно. Понятно, что сделать с этим вряд ли что можно, но есть, о чем подумать", - говорит она.
Также, по словам Екатерины, раздражало то, как вели себя окружающие люди. "Они постоянно толкались: то пытались пробиться к сцене, то, наоборот, вылезали из толпы. Конечно, в какие-то моменты, это немного злило. Но я себя успокаивала, ведь так происходит всегда на крупных концертах".
О неподобающем поведении некоторых поклонников на концерте Тимберлейка в Таллинне многие стали говорить в TikTok. Жительница Эстонии опубликовала в соцсети ролик, в котором рассказала, что на Певческом поле две женщины набросились на нее с кулаками, оскорбляли ее и все происходящее снимали на видео.
@charlottekalvetxx Nopeee, minu jaoks elamus rikutud ja halb maik suus. Mis asi see rahvas oli?!? Apparently ma pole ainus, kellele kallale tuldi… @livenationestonia miks turvamehed lihtsalt seisavad ja pealt vaatavad? #justintimberlake #livenation #eesti ♬ SexyBack (feat. Timbaland) - Justin Timberlake feat. Timbaland
"Для меня впечатление от концерта было испорчено, осталось неприятное послевкусие. Что это за люди были вообще? Оказывается, я не единственная, на кого напали… @livenationestonia, почему охрана просто стоит и наблюдает за происходящим?".
Под постом пользователи стали активно оставлять комментарии. "Почему это третий пост, в котором кто-то рассказывает, что его побили на концерте Тимберлейка?" - задается вопросом один из них.
Другая же рассказывает, что тоже столкнулась с неприятным поведением рядом стоящей поклонницы: "Возле меня стояла какая-то крупная женщина за пятьдесят. Она просто так прижималась ко мне, а когда я немного двигалась, даже толкала. Хотя вокруг нее было полно места, она не хотела ни на шаг отойти".
"Я столько негативных комментариев об этом концерте уже видела. Неужели у некоторых людей совсем не развита социальная осведомленность? Это просто невероятно..." - добавляет еще один комментатор.
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