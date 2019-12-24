Вт, 24.12.2019
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Сотрудник ФБК пропал после обыска и допроса. В фонде считают, что его отправили в армию

Алексей Навальный

ФОТО: Reuters / Scanpix

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, возможно, силой отправили в армию. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Накануне в его квартире были обыски, после чего его доставили на допрос в СК. В ФБК утверждали, что напишут заявление о пропаже сотрудника. Согласно словам пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш, Шаведдинов вечером был доставлен на сборный пункт для призывников в Москве, после этого о его местонахождении ничего неизвестно. 

Сам Навальный в Twitter опубликовал видеозапись, на которой Шаведдинова сажают в микроавтобус сотрудники правоохранительных органов. Согласно его словам, сотрудника ФБК "увезли куда-то в Архангельск". 

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