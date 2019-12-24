Сотрудник ФБК пропал после обыска и допроса. В фонде считают, что его отправили в армию

Накануне в его квартире были обыски, после чего его доставили на допрос в СК. В ФБК утверждали, что напишут заявление о пропаже сотрудника. Согласно словам пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш, Шаведдинов вечером был доставлен на сборный пункт для призывников в Москве, после этого о его местонахождении ничего неизвестно.