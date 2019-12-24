Сотрудник ФБК пропал после обыска и допроса. В фонде считают, что его отправили в армию

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, возможно, силой отправили в армию. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу штаба Алексея Навального Леонид Волков.
Накануне в его квартире были обыски, после чего его доставили на допрос в СК. В ФБК утверждали, что напишут заявление о пропаже сотрудника. Согласно словам пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш, Шаведдинов вечером был доставлен на сборный пункт для призывников в Москве, после этого о его местонахождении ничего неизвестно.
Сам Навальный в Twitter опубликовал видеозапись, на которой Шаведдинова сажают в микроавтобус сотрудники правоохранительных органов. Согласно его словам, сотрудника ФБК "увезли куда-то в Архангельск".
Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм. Разновидность лишения свободы. В квартире Руслана @shaveddinov сломали дверь, похитили его, моментально посадили на самолёт (!!), увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции pic.twitter.com/w2K9GZOjD6— Alexey Navalny (@navalny) December 24, 2019