Вт, 24.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

За сутки были задержаны 17 пьяных водителей

Профилактический рейд Госполиции в праздничные дни на ул. Улманя гатве

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в результате ДТП в Латвии пострадали 20 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших были пять пешеходов и один велосипедист.

В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 101 ДТП, в том числе 15 с пострадавшими.

На дорогах задержаны 17 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Один был задержан будучи под воздействием наркотических веществ. 

За превышение скорости оформлены 190 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 490 протоколов.

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