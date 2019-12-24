За сутки были задержаны 17 пьяных водителей

За прошедшие сутки в результате ДТП в Латвии пострадали 20 человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших были пять пешеходов и один велосипедист.
В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 101 ДТП, в том числе 15 с пострадавшими.
На дорогах задержаны 17 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Один был задержан будучи под воздействием наркотических веществ.
За превышение скорости оформлены 190 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 490 протоколов.