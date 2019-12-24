В Петербурге в здании суда нашли мертвым обвиняемого в изнасиловании

Тело мужчины, которого был обвинен в изнасиловании, найдено в конвойном помещении Фрунзенского районного суда Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Мужчину 1979 года рождения доставили из следственного изолятора на заседание по продлению меры пресечения, сообщили ТАСС. Труп был найден, после того как суд продлил обвиняемому арест ещё на два месяца.
У мужчины было перерезано горло.
В СК России была начата доследственная проверка по факту случившегося.